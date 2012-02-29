به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه شورای اسلامی شهر قم آمده است: انتخابات، عینی ترین نماد حضور مردم در عرصه تعیین سرنوشت و از قویترین پیوندهای ساختاری میان مردم و حکومت است که برآمده از خواستة دینی و تاریخی ملت ایران، برقرار شده است.



در ادامه این بیانیه تصریح شده است: شورای اسلامی شهر مقدس قم به نوبه خود از مردم شریف استان قم دعوت می کند با شرکت مقتدرانه و عزتمندانه خود در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ارزش های گران سنگ نظام مقدس جمهوری اسلامی پاسداری و دفاع کرده و با انتخاب افرادی صالح، موثر و کارآمد، نقش ویژه خود را در توسعه و آبادانی شهر مقدس قم ایفا کنند.



حضور در انتخابات نظام را در برابر توطئه استکبار حفظ می کند



همچنین در بیانیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم آمده است: انتخابات همواره در کشور ما یک فرصت بی بدیل برای به نمایش گذاشتن اداره ملت بوده و در واقع مردم سالاری دینی نظام جمهوری اسلامی ایران از این رهگذر محقق می شود.



این بیانیه می افزاید: امروز بعد از گذشت سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی، ملت بصیر ایران بار دیگر در معرض آزمون بزرگی قرار دارند و آن نیز انتخابات مجلس شورای اسلامی که به عنوان یک رکن اساسى و مهم براى اداره کشور مطرح است و حضور گسترده آحاد مردم مسلمان ایران در این جشن بزرگ ملی می تواند همچون سدی استوار نظام مقدس جمهوری اسلامی را در برابر سنگ اندازی و توطئه های استکبار حفظ کند.



مشارکت حداکثری در انتخابات عظمت ملت ایران را در دنیا به نمایش می گذارد



در ادامه این بیانیه بیان شده است: آنچه که در مرحله اول برای کشور اهمیت دارد، حضور و مشارکت حداکثری آحاد مردم در پای صندوق های رای است که این امر می تواند ابهت و عظمت ملت ایران را در دنیا به نمایش گذاشته و افق جدیدی را پیش روی انقلاب اسلامی بگشاید و گام بزرگی در جهت تحقق آرمان‌های بلند معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی بردارد.



در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: امروز چشمان امیدوار ملت‌های مسلمان، مظلومان و آزادی خواهان جهان از یک سوی و نگاه کینه توزانه نظام سلطه و استکبار به سر کردگی آمریکا از سویی دیگر به ایران اسلامی خیره شده است تا رفتار این پیشکسوت برگزاری انتخابات در منطقه را رصد کنند.



در ادامه این بیانیه تصریح شده است: جامعه بزرگ مهندسی استان قم با توجه به معیارها و شاخص‌های مهم برای انتخاب نماینده اصلح همانند تعهد به مبانی قانون اساسی، پاکدستی و با سابقه شفاف و درخشان خدمتگذاری، شجاعت و ظلم ستیزی و عدالت طلبی، متخصص و توانمند و بیزار از کانون های قدرت و ثروت که برگرفته از رهنمودهای امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب است، نمایندگان خود را انتخاب می کنند.



دعوت جامعه مهندسی استان قم برای شرکت گسترده مردم در انتخابات



در بخش پایانی این بیانیه تاکید شده است: جامعه مهندسی استان قم به عنوان قشر فرهیخته جامعه با حضور گسترده خود در روز 12 اسفند ماه دین خود را به شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی و همچنین شهدای هسته ای کشور ادا کرده و آحاد مردم مسلمان و همیشه در صحنه قم را نیز به شرکت گسترده در این عرصه دعوت می کند.



حضور مردم در انتخابات یک تکلیف الهی است



در بیانیه مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی قم نیز به مناسبت نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است: بی‌تردید حضور مردم در انتخابات یک تکلیف الهی است که باید ادا شود و انتخابات مجرایی برای انتقال حق افراد و منبعی برای کار آیی نظام است و حضور حداکثری مردم در انتخابات نشان از دلگرمی و شور و نشاط سیاسی در جامعه است.



در ادامه این بیانیه بیان شده است: به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی که فرموده اند" از خدای متعال درخواست می‌کنیم که این انتخابات را برای ملت ایران مبارک و آثار آن را فرخنده و میمون قرار دهد" قطعا مردم بصیر و آگاه استان به ویژه تشکل‌های صنفی تولیدی - خدمات فنی با مشارکت گسترده در انتخابات مجلس نهم و حضور در پای صندوق‌های رأی بار دیگر وفاداری به اسلام عزیز و آرمان شهدای انقلاب را به منصه ظهور خواهند گذاشت.



این بیانیه یادآور می شود: باشد که مجلس آینده با التزام عملی به ولایت فقیه، سیاست‌های اعلامی رهبری در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را هر چه شفاف تر و روشن تر عملیاتی کند.



اعلام آمادگی اتحادیه های صنفی قم برای حضور در انتخابات



در بخش پایانی این بیانیه تصریح شده است: اتحادیه‌های صنفی قم نیز هم پای دیگر مردم ایران در روز دوازدهم اسفند ماه همانند یوم الله بیست و دوم بهمن‌ماه در پای صندوق های رأی حاضر می شوند و آراء دشمن شکن خود را که به مثابه تیری در قلب دشمن است در صندوق های رای خواهند انداخت.



دعوت شورای اسلامی استان قم از مردم برای حضور پرشور در پای صندوق های رأی



شورای اسلامی استان قم نیز در بیانیه‌ای از مردم مومن؛ انقلابی و همیشه در صحنه ایران و شهر مقدس قم دعوت بعمل آورد تا در روز جمعه با حضور حداکثری خود در پای صندوق های رأی حماسه ای دیگر برای این نظام اسلامی رقم بزنند.



بخشی دیگر از بیانیه با اشاره به اهمیت حضور مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بر بیانات گهربار مقام معظم رهبری در صبح امروز تأکید دارد که ایشان فرمودند:حضور در انتخابات حقیقتاً ضربه ی محکمی به چهره استکبار است و آنچه در انتخابات بسیار مهم است؛ حضور گسترده مردم است زیرا هر چه مردم بیشتر باشند مجلسی تواناتر و شجاع تر و با پشتوانه محکم تشکیل خواهد شد و چنین مجلسی خواهد توانست صدای آحاد مردم را با قدرت به گوش دنیا برساند.



در بخش پایانی این بیانیه آمده است دشمنان این مرز بوم همیشه سعی بر این داشتند که مردم را نسبت به نظام جمهوری اسلامی بدگمان و مأیوس کنند و با وجود همه فشارها و حتی به شهادت رساندن دانشمندان جوان کشور نتوانستند به نتیجه برسند و مردم با حضور پرشکوه خود در روز دوازدهم اسفند ماه بار دیگر پایبندی خود به نظام اسلامی و ولایت فقیه را نشان خواهند داد.

