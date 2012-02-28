10 هزار حلقه طرح صالحان در استان فارس تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه فجر فارس در همایش سرگروه های حلقه های طرح صالحان اظهار داشت: بیش از 10هزار حلقه طرح صالحان در استان فارس تشکیل شده و در این راستا سپاه ناحیه بقیه الله عمکرد خوبی داشته است.

سردار غلامحسین غیب پرور افزود: این طرح یکی از طرحهای کلیدی و راهبردی است که مورد تائید مقام معظم رهبری قرار گرفته و در سراسر نظام اسلامی در حال اجراست.

وی هدف از برگزاری این حلقه ها را توجه به تربیت انسانی،دینی، انقلابی و اسلامی برشمرد وافزود: این حلقه ها در واقع یک فنداسیون نگه دارنده انقلاب اسلامی وامید بخش آینده روشن است.

سردار غیب پرور با اشاره به اینکه وجه مهم حلقه های تربیتی مرور کلام ولایت است، تصریح کرد: در یک جامعه وظیفه مهم ما این است که به عنوان یک انسان ولایتی کلام ولایت را بررسی کنیم واین امر در حلقه های تربیتی طرح صالحان انجام می شود.

وی در ادامه رکن دیگر انقلا ب را مردمی بودن آن دانست وافزود: مردمی بودن بعد از انقلاب اسلامی از روز اول وجود داشت و عامل اصلی پیروزی ما در جنگ هشت سال دفاع مقدس وجود مردم در بسیج بود و بعد از دفاع مقدس حضور مردم است.

بیانیه مشترک فرمانده سپاه بقیه الله و مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه بقیه الله شیراز به مناسبت 12 اسفند



سرهنگ حمید رضا گرامی فرمانده سپاه ناحیه بقیه الله شیراز و حجت الاسلام شعبان اسماعیلی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه بقیه الله شیراز به مناسبت 12 اسفند ماه بیانیه ای صادر کردند.

در این بیانیه آمده است: چشم وگوش کشورهای منطقه به انقلاب اسلامی و انتخابات ماست و دشمنان ورسانه های غربی تلاش می کنند که حضور مردم را در انتخابات کمرنگ کننداما انتخابات یک تکلیف شرعی است و چیزی که توانسته و می تواند به کشور ما عزت دهد حضور مردم در عرصه های مختلف خصوصا انتخابات است و وظیفه شناسی، موقعیت شناسی و روحیه استکبار ستیزی از ویژگی مهم مردم ایران است.

انشاالله بدون تردید ملت بزرگ ولایت مدار ایران اسلامی با بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری وباحضور حداکثری پای صندوقهای رای حاضر شده و لرزه ای بر اندام دشمنان داخلی و خارجی خواهد انداخت و باری دیگر ایران اسلامی را در نزد جهانیان معرفی می کند.

شهرستان خرامه آماده برگزاری انتخابات باشکوه است

فرماندار خرامه گفت: شهرستان خرامه آماده برگزاری انتخابات باشکوه است.

داریوش دهقان در حاشیه مانور آمادگی برگزاری انتخابات مجلس نهم در شهرستان خرامه گفت: همدلی مسئولان، مردم شهرستان و همکاری نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی این شهرستان فضا را برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در خرامه آماده کرده است.

وی اظهارداشت: تمامی امکانات لازم برای برگزاری انتخابات فراهم است و از این لحاظ هیچگونه مشکلی نداریم.

وی ‌تعداد صندوقهای اخذ رأی در این شهرستان را 50 مورد ذکر و عنوان کرد: بیش از هزار نفر کار اجرای انتخابات را بر عهده دارند.