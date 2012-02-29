رئیس جمهور از واکسن" گامبرو" در کرج رونمایی می کند/ جلوگیری از خروج سالانه میلیونها دلار ارز ا

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین جزئیات برنامه سفر محمود احمدی نژاد به استان البرز گفت: رئیس جمهور روز پنج شنبه به منظور افتتاح پروژه های مسکن مهر و همچنین رونمایی از واکسن جدید دامی ساخت محققان موسسه واکسن و سرم سازی رازی وارد استان البرز می شود.

وی افزود: در این سفر تعداد شش هزار و 700 واحد مسکن مهر در شهرک های ماهدشت، هشتگرد و ابریشم با حضور رئیس جمهور به بهره برداری می رسد.

رجبی همچنین در خصوص واکسن جدید دامی که در این سفر توسط احمدی نژاد رونمایی می شود، گفت: این واکسن با نام علمی "گابرو" علیه بیماری بورس عفونی ( گامبورو) در موسسه واکسن و سرم سازی رازی و توسط محققان ایرانی ساخته شده است.

وی گفت: با تولید این واکسن از خروج سالانه میلیونها دلار ارز از کشور جلوگیری می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز یادآور شد: سفر روز پنج شنبه رئیس جمهور به استان البرز صرفا برای افتتاح پروژه های مسکن مهر و رونمایی از واکسن جدید دامی است و سفر استانی هیئت دولت به البرزمحسوب نمی شود.