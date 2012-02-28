1494 واحد صنعتی فعال در همدان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس احمدی ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران میزان سرمایه‌گذاری این تعداد واحدها را یک هزار و 575 میلیارد تومان اعلام و عنوان کرد: 29 هزار و 787 نفر در این بخش مشغول فعالیت هستند.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان ادامه داد: در بخش خط اعتباری هزینه انرژی 167 واحد صنعتی ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد پرونده 139 واحد تکمیل شده است.

وی افزود: مبلغ عقد قرارداد این واحدها با بانک ملی 22 میلیارد تومان است که 10 میلیارد تومان تومان آن پرداخت شده است.

احمدی از موفقیت استان همدان در بخش تولید سیمان خاکستری خبر داد و گفت: در حال حاضر استان همدان با سه کارخانه تولید سیمان، روزانه 10 هزار و 500 تن تولید دارد.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان همچنین با اشاره به برگزاری جلسات مختلف به منظور رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی افزود: از ابتدای سال جاری به مشکلات 45 واحد صنعتی رسیدگی شده است.