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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۲۰

فر امینی:

1700 خانوار در لنگرود از نعمت آب آشامیدنی بهداشتی بهره مند می شوند

1700 خانوار در لنگرود از نعمت آب آشامیدنی بهداشتی بهره مند می شوند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از بهره مندی هزار و 731 خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در شهرستان لنگرود خبر داد.

محمدعلی فر امینی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عملیات اجرایی آبرسانی به 13 روستای لنگرود اغاز شده است، افزود: این پروژهها با همت و تلاش مضاعف در کمترین زمان ممکن به بهره برداری خواهد رسید.

وی اظهارداشت: آبرسانی به روستاهای پیرپشته، سلطان مرادی، دریاکنار، کمال الدین پشته، گالشکلام چمخاله، پائین محله پاپکیاده، میان محله پاپکیاده، بالا محله پاپکیاده، خالکیاسر، تازه آباد چاف، حسین آباد چاف، تپه و کهلستان با 200 هزار متر لوله گذاری ( لوله های پلی اتیلن 63 تا 400 میلیمتر) اجرا خواهد شد.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی گیلان ادامه داد: محل تامین آب در کوتاه مدت چاههای فلمن محفوره در منطقه کیسم شهرستان آستانه اشرفیه با اعتباری معادل 35 میلیارد ریال است.

کد مطلب 1546573

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