1700 خانوار در لنگرود از نعمت آب آشامیدنی بهداشتی بهره مند می شوند

محمدعلی فر امینی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عملیات اجرایی آبرسانی به 13 روستای لنگرود اغاز شده است، افزود: این پروژهها با همت و تلاش مضاعف در کمترین زمان ممکن به بهره برداری خواهد رسید.

وی اظهارداشت: آبرسانی به روستاهای پیرپشته، سلطان مرادی، دریاکنار، کمال الدین پشته، گالشکلام چمخاله، پائین محله پاپکیاده، میان محله پاپکیاده، بالا محله پاپکیاده، خالکیاسر، تازه آباد چاف، حسین آباد چاف، تپه و کهلستان با 200 هزار متر لوله گذاری ( لوله های پلی اتیلن 63 تا 400 میلیمتر) اجرا خواهد شد.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی گیلان ادامه داد: محل تامین آب در کوتاه مدت چاههای فلمن محفوره در منطقه کیسم شهرستان آستانه اشرفیه با اعتباری معادل 35 میلیارد ریال است.