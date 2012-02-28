بدفهمی اقتصادی در کشور وجود دارد/ سست بودن تصمیم صنعتی شدن قم

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر سه شنبه در نشست نمایندگان مردم قم با صنعتگران استان در پاسخ به اظهارات یکی از فعالان صنایع که خواستار استفاده از نظرات کارشناسی تشکل‌های صنعتی در کمیسیون‌های مجلس شد اظهار داشت: ما در مجلس آئین‌نامه را تغییر دادیم تا نمایندگان بخش‌های غیردولتی بتوانند در مجلس حضور پیدا کنند و حتی در صحن علنی مجلس زمانی که نماینده دولت صحبت می‌کند حضور داشته باشند.



وی ادامه داد: به کمیسیون‌های مجلس هم توصیه کردیم که از نهادهای مردمی تخصصی در کارها استفاده کنند تا تصمیمات مجلس راحت‌تر شود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به حضور اعضای خانه صنعت و اتاق بازرگانی در کمیسیون‌های مجلس اشاره کرد و افزود: البته این مسئله را در قانون برنامه برای دولت ایجاد و تالار گفتگو را طراحی کردیم که نمایندگان وزرای مربوطه و نمایندگان بخش خصوصی با حضور در آن زمینه تصمیم گیری بر مبنای عقلانی را فراهم کنند.



لاریجانی تصویب قانون تسهیل فضای کسب و کار را یکی دیگر از برنامه‌های مجلس برای رونق اقتصادی عنوان کرد و گفت: در این قانون توصیه‌های لازم و الزاماتی در مورد استفاده از نظرات کارشناسان در امر تصمیم‌سازی در نظر گرفته شد.



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر چه در تصمیم‌های کلی کشور نظرات و کمک‌های بخش خصوصی لحاظ شود اعتبار تصویب‌ها غنی‌تر می‌شود گفت: مزاج مجلس هشتم این بود که در هر تصمیم از مشورت بخش خصوصی استفاده کند.



وی اضافه کرد: ما این گونه تشکل‌ها را برای فربه کردن عقلانیت افعال کشور مفید می‌دانیم و از آنها حمایت می‌کنیم.



دست و پای صنعت باز شود



وی به تحلیلی از وضعیت صنعت در کشور پرداخت و تصریح کرد: با توجه به شیطنت‌های غربی‌ها، استراتژی معقول برای شکوفایی اقتصاد کشور، رونق تولید داخلی است و صنعت باید برخی از گره‌هایی که دست و پایش را بسته است باز کند.



لاریجانی گفت: البته کمی بدفهمی در کشور وجود دارد ولی باید حرف زد و صبور بود.



وی ادامه داد: زمانی که بحث قانون تسهیل فضای کسب و کار در مجلس مطرح بود برخی از آقایان در روزنامه تیتر زدند که مجلس یک درصد را به 99 درصد ترجیح داده است در صورتی که هدف این مصوبه این بود که شرایط کشور از نظر معیشتی فراهم شود.



رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر بخواهیم در مقابل دیگران ایستادگی کنیم باید تولید داخل را رونق دهیم.



سست بودن تصمیم صنعتی بودن قم



لاریجانی خواستار پیگیری فرایند صنعتی شدن قم شد و تصریح کرد: استانی که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد و کشاورزی آن هم محدود است باید از مزایای دیگری استفاده کند.



وی ادامه داد: در زمینه صنعتی شدن قم گام‌هایی برداشته شد اما برخی تصمیم‌ها سست بود.



رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی از شهرک شکوهیه بازدید کردم خشنود نبودم به خاطر اینکه برخی از واحدهای صنعتی این شهرک تعطیل شده‌اند.



وی خطاب به صنعتگران گفت: شما بار بهبود شرایط کشور را از طریق ارتقای توان ملی بر دوش می‌کشید و ای کاش بخش‌های دیگر هم نقشه راه مدون می‌داشتند.



انتخابات حیثیت ملی کشور است



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به تلاش‌های دشمنان برای کم فروغ بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: این دوره از انتخابات زیر ذره‌بین است و البته دلخوری‌هایی وجود دارد که باید رفع کرد.



لاریجانی اضافه کرد: اکنون در شرایطی هستیم که حیثیت ملی کشور مطرح است و تشخصی که ملت ایران در طول 33 سال برای خودشان فراهم کردند در این انتخابات می تواند ظهور قوی داشته باشد و اگر در این زمینه غفلت شود دشمنان سوء استفاده می‌کنند.



وی با بیان اینکه باید در این انتخابات داهیانه عمل کرد اظهار داشت: این انتخابات نیازمند حضور جدی از سر مسئولیت مردم است از این رو صنعتگران و همه تشکل‌های مردمی از اعتبار خودشان برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات استفاده کنند.



سوگلی بازی سیاسی کشورهای منطقه برای غربی‌ها



لاریجانی با اشاره به تحولات منطقه افزود: برخی کشورهای منطقه به خاطر اینکه سوگلی بازی سیاسی برای غربی‌ها در بیاورند قیمت نفت را افزایش دادند که فشار بر روی ایران بیشتر شود.



رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همین کشورها وقتی در فضای صحبت می‌شود دردمندانه برای فلسطین حرف می‌زنند اما موقعی که وحدت مسلمانان مطرح شود چوب لای چرخ می‌گذارند و در این مدت چند سال رفتار ایذایی نسبت به ایران داشتند.



وی با بیان اینکه خود این کشورها ضرر می‌کنند تصریح کرد: در زمان جنگ عراق علیه ایران برخی کشورهای مرتجع منطقه صدام را حمایت می‌کردند ولی همین کشورها با مشکلات جدی مواجه شدند. اگر اینها عقل داشته باشند باید با این موج منطقه همراهی کنند.

