مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اژدر ولیخانی ظهر سه شنبه در همایش تبیین نظام ملی مهارت و فناوری در بجنورد گفت: درسال جدید دو هزار نفر از مربیان حق التدریسی سازمان فنی و حرفه ای کشور با توجه به سطح تسهیلات و سوابق کاری تغییر وضعیت خواهند داد.

وی ساماندهی نیروها را یکی از اولویت مهم سازمان فنی و حرفه ای کشور دانست و اظهار داشت: ساماندهی نیروها گونه ای انجام می شود که امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر برای مربیان حق التدریس همزمان با ارتقای شغلی فراهم خواهد شد.

ولیخانی احداث یک سوله ورزشی برای کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی را از جمله برنامه های در دست اقدام این سازمان برای این استان عنوان کرد.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان نیز در این همایش گفت: این همایش با هدف آشنایی مدیران و کارکنان در راستای اهداف سند راهبردی آموزش مهارت و فناوری برگزار شد.

حسین بابایان افزود: این سند به انتقال و ارتقا دانش کار، به روزآوری مهارت های کارکنان و افزایش بهره وری سازمان فنی و حرفه ای کمک خواهد کرد.

بابایان افزود: اهداف و برنامه های سازمان آموزش و حرفه ای کشور در قالب سند راهبردی آموزش مهارت و فناوری در 8 سند راهبردی و 247 برنامه اجرا خواهد شد.