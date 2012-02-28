به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نمایشگاه‌هایی در ورودی شهرهای استان به منظور ارائه محصولات صنایع دستی، محصولات خرما و صدف دریایی با همکاری بخش خصوصی برپا خواهد شد.

وی با اشاره به خدمات دهی 53 جایگاه بنزین و 15 جایگاه سی.ان.جی در استان بوشهر ادامه داد: جشنواره‌های فرهنگی مختلفی در سطح استان برگزار خواهد شد که برگزاری جشنواره شب‌های خلیج فارس در دلوار یکی دیگر از برنامه‌های ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در ایام نوروز 91 است.

دشتی راه‌اندازی تورهای دریایی و گشت‌های صنعتی با هماهنگی دفاتر خدمات مسافرتی را از دیگر برنامه‌های گردشگری استان بوشهر معرفی کرد و گفت: ورود گردشگران و مسافران نوروزی در نوروز سال آینده 15 تا 20 درصد رشد خواهد داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر افزود: ثبت نوروز در یونسکو یک افتخار برای ایران است به همین خاطر دولت نهم و دهم به نوروز و موضوع گردشگری توجه ویژه‌ای نشان داده است.

وی با اشاره به قرار گرفتن استان بوشهر در جمع پنج استان ماندگاری مسافران نوروزی ادامه داد: برای نوروز 91 نیز اقدامات لازم انجام شده و احکام 13 معاونت ستاد و 22 بازرس در نقاط مختلف استان تهیه شده است.

دشتی اضافه کرد: علاوه بر 22 بازرسی که حکم آنان توسط رئیس ستاد تهیه شده 415 نفر نیز از دیگر دستگاه‌های اجرایی در ایام نوروز بر برنامه‌های ستاد تسهیلات نظارت دارند.

وی به قابلیت‌های بوشهر در اکوتوریسم و گردشگری دریای اشاره کرد و گفت: اقدمات خوب و مناسبی در زمینه ساماندهی سواحل و خدمات گردشگری دریایی صورت گرفته است و مورد استقبال مسافران نوروزی نیز قرار گرفته است.