تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه دهم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با هفتم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و بیست و هشتم فوریه سال 2012 میلادی.
- هفته ششم و پایانی از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در قاره آسیا امشب طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
گروه A:
* چین - اردن، ساعت 11:30، ورزشگاه گوانگژو
* عراق - سنگاپور، ساعت 17:15، ورزشگاه العربی دوحه
گروه B:
* کره جنوبی - کویت، ساعت 15:30، ورزشگاه جام جهانی سئول
* امارات - لبنان، ساعت 15:30، ورزشگاه الوحده ابوظبی
گروه C:
* تاجیکستان - کره شمالی، ساعت 11:30، ورزشگاه استقلال خجند
* ژاپن - ازبکستان، ساعت 14، ورزشگاه تویوتا
گروه D:
* عمان - تایلند، ساعت 14، ورزشگاه Bausher مسقط
* استرالیا - عربستان، ساعت 14، ورزشگاه AAMI Park ملبورن
گروه E:
* ایران - قطر، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران
* بحرین - اندونزی، ساعت 17، ورزشگاه ملی منامه
- هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول فردا چهارشنبه با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
گروه الف:
* ابومسلم مشهد - شهرداری اراک، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد
* صنعت ساری - داماش ایرانیان، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا ساری
* پیکان تهران - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا شهر قدس
* فولاد یزد - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:45، ورزشگاه شهید نصیری یزد
* مس رفسنجان - اتکا گلستان، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی رفسنجان
* پیام مخابرات فارس - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا ارتش شیراز
گروه ب:
* شهرداری یاسوج - برق شیراز، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی یاسوج
* شیرین فراز کرمانشاه - گهر زاگرس درود، ساعت 14:45، ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
* گلگهر سیرجان - پاس همدان، ساعت 14:45، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
* ماشینسازی تبریز - نیروی زمینی تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی تبریز
* آلومینیوم هرمزگان - نساجی مازندران، ساعت 15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* نفت مسجد سلیمان - کاوه تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه اختصاصی نفت مسجد سلیمان
- تیم فوتبال پرسپولیس امروز در دیداری تدارکاتی که پشت درهای بسته و بدون حضور عکاسان و تماشاگران خواهد بود، به دیدار تیم شهرداری تبریز میرود.
- دیدارهای تدارکاتی ملی فوتبال امروز طبق برنامه زیر در اقصی نقاط دنیا برگزار میشود:
* نیوزلند - جاماییکا
* فیلیپین - مالزی
* آذربایجان - فلسطین
* برمودا - آنتیگوآ و باربودا
* گینه - گواتمالا
* هنگ کنگ - تایوان
* قبرس - صربستان
* گرجستان - آلبانی
* لتونی - قزاقستان
* مولداوی - بلاروس
* ارمنستان - کانادا
* مجارستان - بلغارستان
* مونته نگرو - ایسلند
* لوکزامبورگ - مقدونیه
* تونس - پرو
* مالت - لیختن اشتاین
* رومانی - اروگوئه
* آفریقای جنوبی - سنگال
* ترکیه - اسلواکی
* دانمارک - روسیه
* مراکش - بورکینافاسو
* اتریش - فنلاند
* کرواسی - سوئد
* یونان - بلژیک
* سوییس - آرژانتین
* آلمان - فرانسه
* ایتالیا - آمریکا
* ایرلند شمالی - نروژ
* لهستان - پرتغال
* ایرلند شمالی - جمهوری چک
* اسلوونی - اسکاتلند
* ولز - کاستاریکا
* انگلستان - هلند
* اسپانیا - ونزوئلا
* پاراگوئه - پاناما
- دیدارهای معوقه هفته شانزدهم مسابقات والیبال لیگ برترامروز طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* کاله آمل - پیکان تهران (ساعت 17 - سالن پیامبر اعظم (ص))
* گیتی پسند اصفهان - نوین کشاورز تهران (ساعت 17 - سالن مخابرات)
* کرمان - باریج اسانس کاشان (ساعت 17 - سالن تربیت کرمان)
* میزان خراسان - هاوش گنبد (ساعت 17 - سالن بهشتی مشهد)
* مناطق نفت خیز جنوب - شهرداری تبریز (ساعت 17 - سالن تختی اهواز)
* شهرداری ارومیه - آلومینیوم المهدی بندرعباس (ساعت 17 - سالن غدیر ارومیه )
* پیشگامان کویر یزد - سایپا البرز (ساعت 17 - سالن شهید صدوقی)
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