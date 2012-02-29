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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۷:۵۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌مهر - گروه‌ورزشی: برگزاری هفته پایانی از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا با رویارویی ایران و قطر و برگزاری هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه دهم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با هفتم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و بیست و هشتم فوریه سال 2012 میلادی.

- هفته ششم و پایانی از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در قاره آسیا امشب طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
گروه A:
* چین - اردن، ساعت 11:30، ورزشگاه گوانگژو
* عراق - سنگاپور، ساعت 17:15، ورزشگاه العربی دوحه
گروه B:
* کره جنوبی - کویت، ساعت 15:30، ورزشگاه جام جهانی سئول
* امارات - لبنان، ساعت 15:30، ورزشگاه الوحده ابوظبی
 گروه C:
* تاجیکستان - کره شمالی، ساعت 11:30، ورزشگاه استقلال خجند
* ژاپن - ازبکستان، ساعت 14، ورزشگاه تویوتا
گروه D:
* عمان - تایلند، ساعت 14، ورزشگاه Bausher مسقط
* استرالیا - عربستان، ساعت 14، ورزشگاه AAMI Park ملبورن
گروه E:
* ایران - قطر، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران
* بحرین - اندونزی، ساعت 17، ورزشگاه ملی منامه

- هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول فردا چهارشنبه با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
گروه الف:
* ابومسلم مشهد - شهرداری اراک، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد
* صنعت ساری - داماش ایرانیان، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا ساری
* پیکان تهران - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا شهر قدس
* فولاد یزد - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:45، ورزشگاه شهید نصیری یزد
* مس رفسنجان - اتکا گلستان، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی رفسنجان
* پیام مخابرات فارس - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا ارتش شیراز
گروه ب:
* شهرداری یاسوج - برق شیراز، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی یاسوج
* شیرین فراز کرمانشاه - گهر زاگرس درود، ساعت 14:45، ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
* گل‌گهر سیرجان - پاس همدان، ساعت 14:45، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
* ماشین‌سازی تبریز - نیروی زمینی تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی تبریز
* آلومینیوم هرمزگان - نساجی مازندران، ساعت 15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* نفت مسجد سلیمان - کاوه تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه اختصاصی نفت مسجد سلیمان

- تیم فوتبال پرسپولیس امروز در دیداری تدارکاتی که پشت درهای بسته و بدون حضور عکاسان و تماشاگران خواهد بود، به دیدار تیم شهرداری تبریز می‌رود.

- دیدارهای تدارکاتی ملی فوتبال امروز طبق برنامه زیر در اقصی نقاط دنیا برگزار می‌شود:
* نیوزلند - جاماییکا
* فیلیپین - مالزی
* آذربایجان - فلسطین
* برمودا - آنتیگوآ و باربودا
* گینه - گواتمالا
* هنگ کنگ - تایوان
* قبرس - صربستان
* گرجستان - آلبانی
* لتونی - قزاقستان
* مولداوی - بلاروس
* ارمنستان - کانادا
* مجارستان - بلغارستان
* مونته نگرو - ایسلند
* لوکزامبورگ - مقدونیه
* تونس - پرو
* مالت - لیختن اشتاین
* رومانی - اروگوئه
* آفریقای جنوبی - سنگال
* ترکیه - اسلواکی
* دانمارک - روسیه
* مراکش - بورکینافاسو
* اتریش - فنلاند
* کرواسی - سوئد
* یونان - بلژیک
* سوییس - آرژانتین
* آلمان - فرانسه
* ایتالیا - آمریکا
* ایرلند شمالی - نروژ
* لهستان - پرتغال
* ایرلند شمالی - جمهوری چک
* اسلوونی - اسکاتلند
* ولز - کاستاریکا
* انگلستان - هلند
* اسپانیا - ونزوئلا
* پاراگوئه - پاناما

- دیدارهای معوقه هفته شانزدهم مسابقات والیبال لیگ برترامروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* کاله آمل - پیکان تهران (ساعت 17 - سالن پیامبر اعظم (ص))
* گیتی پسند اصفهان - نوین کشاورز تهران (ساعت 17 - سالن مخابرات)
* کرمان - باریج اسانس کاشان (ساعت 17 - سالن تربیت کرمان)
* میزان خراسان - هاوش گنبد (ساعت 17 - سالن بهشتی مشهد)
* مناطق نفت خیز جنوب - شهرداری تبریز (ساعت 17 - سالن تختی اهواز)
* شهرداری ارومیه - آلومینیوم المهدی بندرعباس (ساعت 17 - سالن غدیر ارومیه )
* پیشگامان کویر یزد - سایپا البرز (ساعت 17 - سالن شهید صدوقی)

کد مطلب 1546579

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