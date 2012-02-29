تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه دهم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با هفتم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و بیست و هشتم فوریه سال 2012 میلادی.

- هفته ششم و پایانی از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در قاره آسیا امشب طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

گروه A:

* چین - اردن، ساعت 11:30، ورزشگاه گوانگژو

* عراق - سنگاپور، ساعت 17:15، ورزشگاه العربی دوحه

گروه B:

* کره جنوبی - کویت، ساعت 15:30، ورزشگاه جام جهانی سئول

* امارات - لبنان، ساعت 15:30، ورزشگاه الوحده ابوظبی

گروه C:

* تاجیکستان - کره شمالی، ساعت 11:30، ورزشگاه استقلال خجند

* ژاپن - ازبکستان، ساعت 14، ورزشگاه تویوتا

گروه D:

* عمان - تایلند، ساعت 14، ورزشگاه Bausher مسقط

* استرالیا - عربستان، ساعت 14، ورزشگاه AAMI Park ملبورن

گروه E:

* ایران - قطر، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران

* بحرین - اندونزی، ساعت 17، ورزشگاه ملی منامه

- هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول فردا چهارشنبه با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه الف:

* ابومسلم مشهد - شهرداری اراک، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد

* صنعت ساری - داماش ایرانیان، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا ساری

* پیکان تهران - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا شهر قدس

* فولاد یزد - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:45، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* مس رفسنجان - اتکا گلستان، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی رفسنجان

* پیام مخابرات فارس - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا ارتش شیراز

گروه ب:

* شهرداری یاسوج - برق شیراز، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی یاسوج

* شیرین فراز کرمانشاه - گهر زاگرس درود، ساعت 14:45، ورزشگاه انقلاب کرمانشاه

* گل‌گهر سیرجان - پاس همدان، ساعت 14:45، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

* ماشین‌سازی تبریز - نیروی زمینی تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی تبریز

* آلومینیوم هرمزگان - نساجی مازندران، ساعت 15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* نفت مسجد سلیمان - کاوه تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه اختصاصی نفت مسجد سلیمان

- تیم فوتبال پرسپولیس امروز در دیداری تدارکاتی که پشت درهای بسته و بدون حضور عکاسان و تماشاگران خواهد بود، به دیدار تیم شهرداری تبریز می‌رود.

- دیدارهای تدارکاتی ملی فوتبال امروز طبق برنامه زیر در اقصی نقاط دنیا برگزار می‌شود:

* نیوزلند - جاماییکا

* فیلیپین - مالزی

* آذربایجان - فلسطین

* برمودا - آنتیگوآ و باربودا

* گینه - گواتمالا

* هنگ کنگ - تایوان

* قبرس - صربستان

* گرجستان - آلبانی

* لتونی - قزاقستان

* مولداوی - بلاروس

* ارمنستان - کانادا

* مجارستان - بلغارستان

* مونته نگرو - ایسلند

* لوکزامبورگ - مقدونیه

* تونس - پرو

* مالت - لیختن اشتاین

* رومانی - اروگوئه

* آفریقای جنوبی - سنگال

* ترکیه - اسلواکی

* دانمارک - روسیه

* مراکش - بورکینافاسو

* اتریش - فنلاند

* کرواسی - سوئد

* یونان - بلژیک

* سوییس - آرژانتین

* آلمان - فرانسه

* ایتالیا - آمریکا

* ایرلند شمالی - نروژ

* لهستان - پرتغال

* ایرلند شمالی - جمهوری چک

* اسلوونی - اسکاتلند

* ولز - کاستاریکا

* انگلستان - هلند

* اسپانیا - ونزوئلا

* پاراگوئه - پاناما

- دیدارهای معوقه هفته شانزدهم مسابقات والیبال لیگ برترامروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* کاله آمل - پیکان تهران (ساعت 17 - سالن پیامبر اعظم (ص))

* گیتی پسند اصفهان - نوین کشاورز تهران (ساعت 17 - سالن مخابرات)

* کرمان - باریج اسانس کاشان (ساعت 17 - سالن تربیت کرمان)

* میزان خراسان - هاوش گنبد (ساعت 17 - سالن بهشتی مشهد)

* مناطق نفت خیز جنوب - شهرداری تبریز (ساعت 17 - سالن تختی اهواز)

* شهرداری ارومیه - آلومینیوم المهدی بندرعباس (ساعت 17 - سالن غدیر ارومیه )

* پیشگامان کویر یزد - سایپا البرز (ساعت 17 - سالن شهید صدوقی)