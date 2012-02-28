نادران: اصلاح طلبان مرزبندی خود را با فتنه روشن نکردند

به گزارش خبرنگار مهر نشست انتخابات از منظر خط امام (ره) عصر امروز با حضور تیمور علی‌عسگری عضو فهرست انتخاباتی صدای ملت، بیژن نوباوه عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی و الیاس نادران عضو جبهه متحد اصولگرایان عصر امروز در دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

همچنین در ادامه این نشست بیژن نوباوه عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی با اشاره به تاکید اصلاح طلبان بر مشارکت غیر فعالانه در انتخابات، گفت: این سخن اصلاح طلبان برای من مفهوم نیست. در چند وقت اخیر خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سید محمد خاتمی به مجمع روحانیون اعلام کرده بیانیه ای در خصوص مشارکت فعال مردم در انتخابات منتشر کنند این به این معناست اگر حضور پرشور مردم در انتخابات بدون انتشار بیانیه ای از سوی اصلاح طلبان همراه باشد فاتحه اصلاحات خوانده می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت امروز فارغ از همه گروه بندی ها اگر تخصصی به مجلس نگاه کنیم نیمی از اعضای شاغل در کمیسیون ها به صورت تخصصی در زمینه تخصصی خود کار نمی کنند. به طور مثال در کمیسیون فرهنگی مجلس نیمی از اعضای آن اشتغالی در عرصه فرهنگ ندارند. این موضوع به گواه رئیس کمیسیون صنایع و معادن در آنجا هم پابرجاست. ما در جبهه پایداری اعتقاد داریم افراد با بالاترین تخصص ها باید در مجلس حضور داشته باشند.

عضو جبهه پایداری به عملکرد دولت های بعد از پیروزی انقلاب اشاره کرد و گفت: معتقدم ضعیف ترین دولت بعد از انقلاب هم از دولت های اروپایی بهتر عمل کرده اند. اما معتقدم عملکرد دولت احمدی نژاد در بعد سیاست خارجی و هسته ای نسبت به دولت آقای هاشمی و خاتمی بهتر بود. زمانی که نماینده سازمان صدا و سیما در سازمان ملل بودم با نماینده کشورمان صحبت کردم. وی در آن زمان معتقد بود 16 سانتریفیوژ چه ارزشی دارد که ایران به دنبال آن است. در حالیکه امروز 9 هزار سانتریفیوژ در کشور ما فعال است.

وی ادامه داد: در خصوص قانون هدفمندی یارانه ها نیز رئیس جمهور با قدرت این قانون را اجرا کرد و شاهد بودیم که آقای خاتمی اجرای این قانون را از آرزوهای خود عنوان کرده بود.

وی با بیان اینکه بنده هیچ گاه عهد اخوتی با دولت و دیگر جریان های سیاسی نبسته ام، گفت: من و آقای مطهری در مجلس هشتم با وجود اینکه در لیست رایحه خوش خدمت (حامیان دولت) قرار داشتیم اما مهمترین وزیر آن یعنی وزیر کشور را استیضاح کردیم.

به گزارش مهر، تیمور علی عسگری عضو فهرست انتخاباتی صدا ملت نیز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید در عرصه اقتصاد برای برون رفت از مشکلات تلاش کنیم، گفت: در شرایط فعلی آنچه مهم است خروج از فضای فعلی در عرصه اقتصاد و برخی ساماندهی ها است.

عسگری همچنین در پاسخ به سئوال نادران که پرسیده بود چرا برخی اصلاح طلبان در فهرست صدای ملت حضور دارند گفت: شورای نگهبان در این دوره همه اصلاح طلبان را رد صلاحیت نکرد و در میان آنها افراد متعادلی حضور داشتند باید در این زمینه علیرضا محجوب را مثال بزنم که یک چپ ارزشی است و اگر نبود بحران های کارگری به خوبی مدیریت نمی شد.

الیاس نادران نیز در ادامه این نشست در خصوص مرز میان اصلاحات و اصولگرایی اظهار داشت: اگر انتخابات در کشورمان حزبی برگزار می شد نباید هیچ فردی در دو لیست حضور پیدا می کرد اما هنگامی که رقابت مشترک است موضوع تفاوت دارد و هنگامی که لیست ها انتخاب می شوند احزاب و جبهه ها مثلا در حوزه اصولگرایی نزدیکترین افراد به دیدگاه خود را انتخاب می کنند. حضور افراد مشترک در لیست ها از ابتدای انقلاب و تشکیل مجلس اول سابقه داشته است.

نادران با تاکید بر اینکه در انتخابات مجلس نهم مرزبندی روشنی میان لیست های انتخاباتی وجود ندارد، گفت: بنده به این دلیل از سازوکار جبهه متحد اصولگرایان دفاع می کنم که بسیاری از تشکل های با سابقه بعد از یک سال جلسه و مشورت با جامعتین این لیست را تنظیم کردند.

عضو جبهه متحد اصولگرایان گفت: متاسفانه اصلاح طلبان بعد از 22 خرداد و راهپیمایی 25 خرداد مرزبندی خود را با فتنه گران روشن نکردند و تصمیم گرفتند با کلیت و مشروعیت نظام معارضه کنند. حتی دکتر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه ای عنوان می کرد کشورمان در چند جلسه مذاکرات به دلیل اتفاقات سال 88 مجبور به عقب نشینی شد. لذا معتقدم اصلاح طلبانی که در عرصه انتخابات حضور پیدا می کنند باید مرزبندی خود را با فتنه گران اعلام کنند.