دعوت بسیج هنرمندان و سپاه امام صادق(ع) بوشهر برای حضور در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، بسیج هنرمندان استان بوشهر در بیانیه‌ای مردم ولایتمدار این استان را برای شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دعوت کرد.

در بیانیه بسیج هنرمندان آمده است: بدون تردید در 33 سال گذشته انتخابات شاخص و جزء لاینفک نظام جمهوری اسلامی به یک مدال افتخار در مسیر مردم سالاری دینی بدل شده است.

در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: در شرایط فعلی که موج عظیم بیداری اسلامی و همگرایی ملت‌های مسلمان و در مقابل، ضعف و شکست‌های پی در پی نظام سلطه و حکام وابسته آنها در منطقه لحظه‌های حساس و سرنوشت سازی را برای دنیای اسلام پیش رو نهاده است، گذر موفق از این پیچ بزرگ تاریخی بیش از پیش نیازمند تلاش، از خود گذشتگی و بصیرت ملت بزرگ ایران اسلامی به عنوان بیرق دار و الگوی این حرکت است.

این بیانیه می‌افزاید: بدون تردید صحنه انتخابات مجلس نهم یکی از گردنه‌های پر اهمیت در گذر از این مسیر سرنوشت ساز است.

در ادامه این بیانیه آمده است: هنرمندان بسیجی استان بوشهر با دعوت از همه مردم عزیز استان بویژه هنرمندان متعهد برای حضور شکوهمند و حد اکثری در انتخابات مجلس نهم یک بار دیگر با مبانی انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام امت (ره) و مطالبات مقام معظم رهبری تجدید بیعت می‌کند.



انتخابات قوی‌ترین پیوند ساختاری مردم و حکومت است



سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: انتخابات قوی‌ترین پیوندهای ساختاری میان مردم و حکومت است که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برقرار شده است.

در بیانیه سپاه امام صادق(ع) آمده است: انتخابات، عینی‌ترین نماد حضور مردم در عرصه تعیین سرنوشت و از قوی‌ترین پیوندهای ساختاری میان مردم و حکومت است که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به برکت خون‌های پاک شهدای به خون خفته راه اسلام، بیش از سی سال است که در ساختار نظام سیاسیِ برآمده از خواسته دینی و تاریخی ملت ایران، برقرار شده است.

این بیانیه می‌افزاید: لازم است ملت ایران با حضور قاطع، ولایتمدارانه، آگاهانه و دشمن‌شکن خود در پای صندوق‌های رأی و نیز با انتخاب نمایندگانی که به معنای حقیقی کلمه، نماینده شخصیت و هویت دینی و اسلامی خود باشند، بار دیگر مراتب وفاداری خود را به اسلام و نظام اسلامی به منصة ظهور برسانند و امید ملت‌های مسلمان و آزادیخواه منطقه و جهان را در تقویت جبهه بیداری اسلامی تقویت کنند.

در بیانیه سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر آمده است: ما پاسداران و بسیجیان ولایتمدار استان بوشهر در راستای تأسّی و تبعیت از رهنمودهای امام راحل (ره) و مقام معظّم رهبری امام خامنه‌ای ـمُدَّ ظِلُّهُ العالی‌ـ ضمن شرکت گسترده در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، همة اقشار جامعه را به حضور پرشور، گسترده و آگاهانه در انتخابات فراخوانده، از همگان می‌خواهیم با انتخاب افراد اصلح به مسئولیت قانونی، شرعی و تاریخی خود در شکل دادن مجلسی ولایتمدار، بصیر، توانمند، متعهد، شجاع، عالم، دلسوز، استکبارستیز و مناسب با شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی، عمل کنند.