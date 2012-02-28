اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، پنج جودوکار همدانی با درخشش در مسابقات انتخابی بزرگسالان، به اردوی تیم ملی بانوان کشور راه یافتند.

بر اساس این گزارش در مسابقات انتخابی تیم ملی که اوایل هفته جاری در لرستان برگزار شد، صبا کرمعلی مدال طلا را کسب کرد، پریسا شهبازی و زینب جلالوند نشان نقره را به دست آوردند و آذر کولیوند و نیلوفر کیانی به مدال برنز رسیدند.

تیم همدان به مربیگری مژگان کولیوند و حنانه عقیلیان و به سرپرستی مریم علی بخشی مقام دوم را کسب کرد.

همچنین کبری کرمی داور درجه یک ملی و اعظم رستمی داور درجه سه ملی هر دو از همدان در این رقابت ها قضاوت داشتند.

همدان دومین هیئت دوچرخه سواری برتر کشور شد

همدان در ارزیابی کارشناسان، دومین هیئت دوچرخه سواری برتر کشور شد.

پس از ارزیابی عملکرد شش ماه نخست هیئت های دوچرخه سواری در سال جاری، استان همدان به عنوان دومین هیئت برتر این رشته ورزشی معرفی شد.

در این ارزیابی که توسط کمیته امور استان های فدراسیون و بر اساس شاخص های تعیین شده از سوی معاونت امور ورزش وزارت ورزش و جوانان انجام شد، استان آذربایجان شرقی با کسب 1157 امتیاز به عنوان برترین هیئت دوچرخه سواری در کشور معرفی شد.

در این ارزیابی هئیت های دوچرخه سواری استان های همدان با 990 امتیاز و قزوین با 832 امتیاز به ترتیب رده های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

کشتی گیر همدانی به جام سیراکوف بلغارستان اعزام می شود

کشتی گیر همدانی به جام بین المللی سیراکوف بلغارستان اعزام می شود.

اردوی تیم کشتی آزاد جوانان برای حضور در مسابقات بین‌المللی جام سیراکوف بلغارستان از روز دهم اسفندماه جاری در خانه شماره دو کشتی تهران آغاز می شود و11 کشتی گیر برای حضور در جام سیراکوف به اردوی تیم کشتی آزاد جوانان دعوت شدند.

براین اساس، مهران میرزایی کشتی گیر استان همدان در وزن 96 کیلوگرم حضور خواهد داشت.

همچنین سعید گودرزی مربی سازنده کشتی همدان نیز در اردوی تیم ملی حضور خواهد داشت.

رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام سیراکوف بلغارستان در رده سنی جوانان در روزهای 26 تا 28 اسفندماه جاری در شهر وارنای بلغارستان برگزار خواهد شد.

داور همدانی برای حضور در طرح چشم انداز فوتبال آسیا عازم ژاپن شد

داور همدانی برای حضور در طرح چشم انداز داوران فوتبال آسیا عازم ژاپن شد.

کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا با اعلام اسامی پذیرفته شدگان در مرحله سوم طرح چشم انداز داوران زیر 25 سال آسیا، پیام حیدری را به کشور ژاپن دعوت کرد.

سومین دوره طرح چشم انداز داوران زیر 25 سال آسیا با حضور 10 داور مرد و داوران زن در کشور ژاپن برگزار می شود.

در این مرحله از اردوی داوران برتر زیر 25 سال که از 24 اسفندماه جاری تا چهارم فروردین سال آینده برگزار می شود، پیام حیدری داور جوان همدانی به نمایندگی از ایران حضور خواهد داشت.

تیم شمشیربازی شهرداری همدان در جایگاه سوم لیگ برتر کشور قرار گرفت

تیم شمشیربازی شهدای شهرداری همدان در جایگاه سوم لیگ برتر بانوان کشور قرار گرفت.

هفته سوم لیگ برتر شمشیربازی بانوان کشور در سالن شهید کلاهدوز تهران برگزار شد، تیم شهدای شهرداری همدان در دو اسلحه اپه و فلوره صاحب پنج برد و سه باخت شد.

تیم همدان در اسلحه فلوره 45 بر 5 هیئت شمشیربازی سمنان و 45 بر 25 حمل و نقل ارومیه و 45 بر 39 کانون شمشیربازی اردبیل را مغلوب کرد و در یک دیدار با نتیجه نزدیک 40بر 38، امتیاز را به تیم خانه شمشیربازی یزد واگذار کرد.

در اسلحه اپه نیز 45 بر 23 هیئت شمشیربازی یزد و 45 بر 20 هیئت شمشیربازی چهارمحال و بختیاری را از پیش رو برداشت و در دو دیدار بعدی نتیجه را 45 بر 30 به موسسه رسانه برتر اصفهان و 45 بر 35 به تیم هواپیمایی تابان تهران واگذار کرد.

در این رقابت ها تیم های هواپیمایی تابان، موسسه رسانه برتر اصفهان و باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری همدان به ترتیب اول تا سوم شدند.

دو تکواندوکار همدانی عضو تیم ملی شدند

مهدی صمدیان تبار و محمد مهدی جمشیدی دو تکواندوکار همدانی عضو تیم ملی شدند.

این دو تکواندوکار با موفقیت در مسابقات انتخابی تیم ملی که به مدت 10روز در آکادمی تیم های ملی در تهران برگزار شد سهمیه حضور در تیم ملی را به دست آوردند.

اردوی آمادگی تیم ملی با حضور 13 تکواندوکار زیر نظر آی کانگ مربی کره ای در حال برگزاری است.

این تیم اردیبهشت سال 91 در مسابقات آسیایی ویتنام حاضر می شود.