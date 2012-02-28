پیروزی ارزشمند استیل آذین در زمین سایپا/ تربیت یزد از شکست خانگی گریخت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز سه‌شنبه با برگزاری دو دیدار آغاز شد که در گروه "الف" تیم فوتبال استیل آذین دست به کار بزرگی زد و در زمین سایپا شمال به پیروزی 2 بر یک دست یافت. در این مسابقه که در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار شد، مرتضی مولائیان(17) و مهدی کریمی (72- گل به خودی) برای استیل آذین گل زدند و هادی ریاحی(78) تک گل تیم سایپا را به ثمر رساند.

با این پیروزی تیم استیل آذین با 21 امتیاز به رده دهم صعود کرد و سایپا قائمشهر با 30 امتیاز در جایگاه چهارم باقی ‌ماند، گرچه ممکن است در صورت پیروزی تیم‌های فولاد یزد و ابومسلم خراسان به رده ششم جدول رده بندی این گروه سقوط کند.

در گروه "ب" تیم تربیت یزد در ورزشگاه خانگی در حالیکه با یک گل از میهمانش صنعتی خوزستان عقب بود با گل دقیقه 81 مسلم محمدنژاد از شکست خانگی فرار کرد. عبدالهادی خنیفر در دقیقه 62 گل صنعتی خوزستان را به ثمر رسانده بود. با این نتیجه تیم تربیت یزد با 26 امتیاز به رده هشتم صعود کرد و صنعتی خوزستان نیز با همان 22 امتیاز قبلی در رده دوازدهم باقی‌ ماند.

هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول فردا چهارشنبه با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه الف:

* ابومسلم مشهد - شهرداری اراک، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد

* صنعت ساری - داماش ایرانیان، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا ساری

* پیکان تهران - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا شهر قدس

* فولاد یزد - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:45، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* مس رفسنجان - اتکا گلستان، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی رفسنجان

* پیام مخابرات فارس - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا ارتش شیراز

گروه ب:

* شهرداری یاسوج - برق شیراز، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی یاسوج

* شیرین فراز کرمانشاه - گهر زاگرس درود، ساعت 14:45، ورزشگاه انقلاب کرمانشاه

* گل‌گهر سیرجان - پاس همدان، ساعت 14:45، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

* ماشین‌سازی تبریز - نیروی زمینی تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی تبریز

* آلومینیوم هرمزگان - نساجی مازندران، ساعت 15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* نفت مسجد سلیمان - کاوه تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه اختصاصی نفت مسجد سلیمان