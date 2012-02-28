آرای مردم یزد در 304 صندوق جمع آوری می شود/ 5 صندوق برای اقلیتها

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی عصر سه شنبه در آخرین جلسه توجیهی بازرسان و سربازرسان حوزه یزد اظهار داشت: از مجموع صندوق های اخذ رای در این حوزه انتخابیه، چهار صندوق به اقلیت های زرتشتی و یک صندوق برای اقلیت ‌های کلیمی در نظر گرفته شده است.

رقابت 17 کاندیدا در حوزه انتخابیه یزد و صدوق/ انصراف دو کاندیدا در این حوزه

وی با بیان اینکه دو کاندیدا در یزد انصراف داده اند، افزود: تعداد نامزدهای این حوزه به 17 نفر رسید.

سیفی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: در روند اجرای رای گیری در هیچ شرایطی نباید وقفه ایجاد شود و در صورت بروز اشکال، باید مشکل به سرعت برطرف شود و اعتراض‌ های احتمالی نمایندگان کاندیداها به صورت مکتوب یا شفاهی به نماینده فرماندار ارائه شود.

ناظر و محافظ صندوق ها تا زمان تحویل به فرمانداری باید در کنار صندوق باشند

وی افزود: محافظ صندوق (نیروی انتظامی)،‌ ناظر صندوق و نماینده فرماندار باید حتما به همراه صندوق تا زمان تحویل به فرمانداری باشند.

سیفی با بیان اینکه در کشور بیشترین صندوق‌ های رای که آرای آن باطل شد، مربوط به صندوق ‌های سیار بوده است، افزود: در یزد نماینده ‌ای با 150 تا 170 اختلاف رای به مجلس رفته است بنابراین اگر شرایطی پیش بیاید که حتی رای یک صندوق باطل شود، بر سرنوشت انتخابات تاثیرگذار خواهد بود.

نام دو کاندیدا در یزد به یکدیگر نزدیک است/ لزوم درج کد نامزدها

سیفی همچنین با اشاره به اینکه در این دوره از انتخابات در حوزه یزد و صدوق، نام دو نفر از کاندیداها به یکدیگر نزدیک است، بر درج کد انتخاباتی نمایندگان و دوری از شائبه در این زمینه تاکید کرد.

رئیس هیئت بازرسی نهمین دوره انتخابات مجلس در استان یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: به طور قطع فعالان و مدیران سیاسی استان یزد بهترین انتخابات را در روز 12 اسفند برگزار خواهند کرد.

تعامل میان مجریان انتخابات در یزد مطلوب است

عباسعلی رضایی با تاکید بر اصل قانونمداری در برگزاری انتخابات عنوان کرد: از آنجا که نظام ما نظام مردم‌ سالاری دینی است، مردم حق دارند با خیال آسوده رای بدهند و اطمینان داشته باشند که رای آنها حفاظت می شود و هر آنچه را که انتخاب کرده‌ اند، مورد اجراست.

رضایی همچنین با اشاره به تعامل میان بازرسان و سربازرسان عنوان کرد: تعامل میان بازرسان و سربازرسان انتخابات در استان یزد بسیار مطلوب است اما هرکس در هر مقام و موقعیتی باید به مسئولیتی که بر عهده ‌اش گذاشته شده است، عمل کند.