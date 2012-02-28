ستاد انتخابات آذربایجان غربی در خصوص برخی شایعات اطلاعیه صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه آمده است : آنجائیکه در برخی از شهرستانها کاندیداهای رد صلاحیت شده و طرفداران آنها شایعاتی مبنی بر تایید صلاحیت خودشان اعلام نموده اند ، ضمن دعوت همگان به رعایت قانون که به فرمایش رهبری عزیز انقلاب بالاتر و عزیزتر از همه چیز و همه کس می باشد به اطلاع مردم شهید پرور استان می رساند تاکنون هیچ گزارش جدیدی مبنی بر تایید کاندیداهای رد صلاحیت شده از سوی شورای محترم نگهبان و وزارت کشور به این ستاد واصل نگردیده است .

بدیهی است هرگونه تبلیغات ، تشکیل ستاد و تشویش اذهان عمومی خلاف قانون انتخابات بوده و مراجع قانونی برخورد لازم را با متخلفین صورت خواهند داد .

ضمنا به اطلاع عموم مردم عزیز و فهیم استان می رساند این ستاد خود را ملزم به رعایت قانون دانسته و به محض دریافت هرگونه گزارش و خبر جدید آن را در اولین فرصت جهت تنویر افکار عمومی اطلاع رسانی خواهد نمود .

فرصت را مغتنم شمرده از خواهران و برادران هم استانی برای حضور حماسی و دشمن شکن در انتخابات 12 اسفند دعوت می کنیم.