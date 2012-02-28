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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۰۰

ستاد انتخابات آذربایجان غربی در خصوص برخی شایعات اطلاعیه صادر کرد

ستاد انتخابات آذربایجان غربی در خصوص برخی شایعات اطلاعیه صادر کرد

ارومیه - خبرگزاری مهر: ستاد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آذربایجان غربی در خصوص شایعاتی مبنی بر تایید صلاحیت برخی داوطلبان رد صلاحیت شده داوطلبان نمایندگی مجلس اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه آمده است : آنجائیکه در برخی از شهرستانها کاندیداهای رد صلاحیت شده و طرفداران آنها شایعاتی مبنی بر تایید صلاحیت خودشان اعلام نموده اند ، ضمن دعوت همگان به رعایت قانون که به فرمایش رهبری عزیز انقلاب بالاتر و عزیزتر از همه چیز و همه کس می باشد به اطلاع مردم شهید پرور استان می رساند تاکنون هیچ گزارش جدیدی مبنی بر تایید کاندیداهای رد صلاحیت شده از سوی شورای محترم نگهبان و وزارت کشور به این ستاد واصل نگردیده است.

بدیهی است هرگونه تبلیغات ، تشکیل ستاد و تشویش اذهان عمومی خلاف قانون انتخابات بوده و مراجع قانونی برخورد لازم را با متخلفین صورت خواهند داد.

ضمنا به اطلاع عموم مردم عزیز و فهیم استان می رساند این ستاد خود را ملزم به رعایت قانون دانسته و به محض دریافت هرگونه گزارش و خبر جدید آن را در اولین فرصت جهت تنویر افکار عمومی اطلاع رسانی خواهد نمود.

فرصت را مغتنم شمرده از خواهران و برادران هم استانی برای حضور حماسی و دشمن شکن در انتخابات 12 اسفند دعوت می کنیم.

کد مطلب 1546595

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