مورخان شخصیتهایی را در تاریخ معاصر ایران به حاشیه راندند

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره علمی مرحوم استاد علی ابوالحسنی (منذر) نویسنده و مورخ معاصر به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عصر امروز سه شنبه 9 اسفند در محل این پژوهشگاه برگزار شد.

در این مراسم دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت استاد ابوالحسنی گفت: برای ادای احترام به آن مرد ارجمند در این مجلس هستم و قاصر هستم درباره ایشان چنانکه سزاوار اوست سخن بگویم.

وی افزود: در طول سه دهه بعد از انقلاب، با یک چهره جدید در عالم روحانیت آشنا شدیم به نام ابوالحسنی. مهمترین خصوصیت ایشان پرکاری ایشان بود. به طوریکه حداقل سالی یک کتاب از جانب ایشان برای اهل تحقیق عرضه می شد.

وی تصریح کرد: خصوصیت دوم ایشان کم ادعایی و بی سر و صدایی ایشان بود. کمتر کسی به یاد دارد که مرحوم ابوالحسنی در جایی خودش را مطرح کرده باشد.

حداد عادل یادآور شد: خصوصیت سومی که در ایشان بود تنوع و وسعت میدان مطالعات و تحقیقات ایشان بود. ایشان از مفاهیم اخلاق اسلامی تا معارف اسلامی و تاریخ و ادبیات و حوزه های دیگر را مورد تحقیق و بررسی قرار می داد.

وی تصریح کرد: نفس توجه به تاریخ، حکایت از بصیرت و روزگارشناسی ایشان است. چون تاریخ در حوزه‌های علمیه به صورت یک درس تدریس نمی شده است. یکی از ضعفهای ما در حوزه معاصر بی توجهی به تاریخ و تاریخهای موضوعی خاص بوده است که مرحوم مطهری نیز از ضعف توجه استادان فلسفه به تاریخ فلسفه در جایی شکوه می کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این بی توجهی فقط در تاریخ فلسفه نبوده بلکه در حوزه های گوناگون از جمله سیاست این ضعف تاریخی خودش را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: بعد از انقلاب همه احساس کردند که بدون کار در تاریخ و به ویژه تاریخ معاصر نمی توان از انقلاب دفاع کرد. لذا توجه به تاریخ زیاد شد. از جمله چهره‌هایی که کمک به رفع این نقیصه کرد مرحوم ابوالحسنی بود. او به تاریخ معاصر و مشروطه توجه کرد و به شخصیتهایی که مورخان چهره آنها را مسخ کرده بودند عنایت خاص نشان داد که از جمله آن اشخاص شیخ فضل الله نوری است.

حداد عادل تأکید کرد: دستگاه پهلوی تصویر نادرستی از شیخ فضل الله نوری ارائه داده بود. بعد از انقلاب نیاز به بازنگری در تاریخ بود. مرحوم ابوالحسنی در این باب زحمت زیاد کشید. ایشان در مسائل مربوط به مدرس، تاریخ معاصر و بهائیت صاحبنظر بود.

وی با اشاره به اینکه ابوالحسنی کتابی درباره فردوسی نوشته گفت: ایشان کتابی درباره فردوسی به نام بوسه بر خاک پی حیدر نوشته است. در سال 1390 در فرهنگستان زبان و ادب فارسی هزاره فردوسی را جشن گرفتیم و برای مقاله‌ای به این کتاب رجوع کردم. در این کتاب اطلاعات ادبی و ادیبانه ارزشمندی یافتم. علاوه بر جنبه ادبی، این کتاب یک کار تحقیقی با انظباط دانشگاهی است که در آن غیرت دینی نیز نهفته است.

وی تصریح کرد: او در این کتاب چهره ای از فردوسی ارائه کرده که چهره واقعی فردوسی است و حق او را در واقع می گزارد. او با عشق و علاقه در رشته ای که در حوزه علمیه مطرح نبوده یعنی شاهنامه پژوهی اثری جدی و مستند نوشته است.

حداد عادل در ادامه شجاعت و جرأت را ویژگی دیگر مرحوم ابوالحسنی دانست و گفت: او نمونه یک مؤلف و محققی بود که مؤمنانه، با تقوا، با اخلاق و با احساس تعهد بود و از اینکه خلاف مشهور حرفی بزند ابایی نداشت و در واقع آنچه را حق می دانست بیان می کرد.

در ادامه این مراسم دکتر موسی نجفی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به بررسی ویژگی های آثار مرحوم ابوالحسنی پرداخت و گفت: ابوالحسنی احترام فوق العاده ای به استاد خود مرحوم شیخ لنکرانی می گذاشت. از مقالات و آثار ایشان ارادت ایشان به مرحوم لنکرانی مشهود است.

وی تصرح کرد: مرحوم لنکرانی بعد ضد استعماری و ضد انگلیسی دارد و بین رجال آزادی خواه و رجال وابسته به انگلیس تفکیک قائل می شد. این بعد در مرحوم ابوالحسنی شدید است. مرحوم ابوالحسنی مبارزه با کسروی گروی، مبارزه با وهابیت و بهائیت در تاریخ را پیگیری کرد و در کارهایش دنبال کرد. "منذر" با آرای مطهری به نقد شریعتی پرداخت.

وی افزود: مرحوم ابوالحسنی در سالهای دهه 1360 مطالبی را عنوان کرد که اهمیت آنرا بعد از دوم خرداد شاهد هستیم. ایشان استقلال فکری در آثار خود داشت و با نگاه شیخ فضل الله نوری تاریخ مشروطه را نوشت چرا که او عاشق شیخ فضل الله نوری بود.

وی در پایان تأکید کرد: ابوالحسنی در کارهای تحقیقاتی خود از منابع دست اول استفاده می کرد و در یک فضای یک طرفه و در فضای شرق شناسی، شالوده شکنی کرد و این فضا را شکست و فضاهای زیادی را باز کرد.

به گزارش مهر، یادواره علمی مرحوم استاد علی ابوالحسنی (منذر) نویسنده و مورخ معاصر با همکاری موسسه مطالعات تاریخ معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، خانه مشروطه اصفهان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، کانون اندیشه جوان، مرکز پژوهش‌های فرهنگی اجتماعی صدرا، مؤسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق(ع)، بنیاد امام رضا(ع) و حوزه علمیه امام رضا(ع)، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی و مجمع ناشران انقلاب اسلامی برگزار شد.