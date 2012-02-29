بابک هاشمی پور در گفتگو با مهر از ابلاغیه جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه اجرای تعرفه های جدید دفاتر کاریابی و مشاوره شغلی کشور از سال آینده خبر داد.

رئیس کانون دفاتر کاریابی و مشاوره شغلی کشور، اظهار داشت: به استناد بخشنامه 9 اسفندماه سال جاری در ارتباط با تشکیل هیئت مرکزی ماده 7 آئین نامه کاریابی ها و به استناد ماده 25 آئین نامه فعالیت دفاتر مشاوره شغلی کشور، میزان حق الزحمه کاریابی ها از ابتدای سال آینده افزایش خواهد یافت.

این مقام مسئول در دفاتر مشاوره شغلی کشور، ادامه داد: پیش از این میزان حق الزحمه کاریابی ها به ازاء مشاوره و ثبت نام در دفاتر کاریابی داخلی 30 هزار ریال بوده است.

وی همچنین میزان حق الزحمه دفاتر کاریابی به ازاء مشاوره و ثبت نام هر فرد در دفاتر مختلف خارجی کشور طی سال جاری را 50 هزار ریال اعلام کرد و گفت: از 3 سال قبل تاکنون حق الزحمه مشاوره و ثبت نام هر فرد در دفاتر داخلی و بین المللی ثابت مانده بود.

هاشمی پور خاطر نشان کرد: با ابلاغیه جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابتدای سال آینده ثبت نام و مشاوره هر فرد در دفاتر کاریابی داخلی 40 هزار ریال و به ازاء هر فرد در دفاتر خارجی نیز 70 هزار ریال خواهد بود.

این مقام مسئول در دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های کشور، این مطلب را نیز افزود که این ابلاغیه از سوی دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا از ابتدای سال آینده صادر شده است.