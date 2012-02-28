شعب اخذ رای در آذربایجان شرقی به بارکد خوان مجهز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد سربخشیان روز سه شنبه با اعلام این خبر افزود: این دستگاه ها به منظور احراز هویت رای دهندگان از روی کارت ملی در شعبات اخذ رای مورد استفاده عوامل اجرایی انتخابات قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: تمامی امکانات و تجهیزات لازم برای روز رای گیری در سطح استان فراهم شده است، گفت: در این زمینه سه هزار دستگاه رایانه و چاپگر که پنج درصد بیشتر از مورد نیاز شعبات اخذ رای است، به طور کامل تجهیز شده و نرم افزارهای مورد نظر انتخابات بر روی رایانه ها نصب و راه اندازی شده است.

سربخشیان، ادامه داد: در این زمینه سه هزار کاربر رایانه در مراحل و سطوح مختلف آموزش های لازم را دیده اند.



به گفته رئیس کمیته فناوری ستاد انتخابات استان، علاوه بر آموزش های فوق، شش مرحله مانور نیز در شعبات فرضی شهرستان شبستر به عنوان حوزه پایلوت تمام رایانه ای و برخی دیگر از شعبات فرضی استان اجرا شده است.



فرآیند برگزاری انتخابات شامل 25 قسمت است که 24 مرحله از آن در همه حوزه های انتخاباتی استان به صورت رایانه ای انجام می شود و در شهرستان شبستر به عنوان یکی از 15 شهرستان پایلوت کشوری تمامی این 25 فرآیند از جمله مرحله مهم اخذ رای نیز به صورت الکترونیکی طی خواهد شد.



فرآیندهای برگزاری انتخابات از دستور شروع انتخابات تا انتشار نهایی نتایج و امحای برگ های رای و تعرفه های مصرف نشده ، به سه بخش فرآیندهای قبل از روز اخذ رای، روز اخذ رای و پس از آن تقسیم بندی می شود.