گازگرفتگی دانش آموزان در جشن تکلیف/ سنگ پرانی به خودرو نامزدهای مجلس

به گزارش خبرنگار مهر،معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها با اعلام اینکه دولت اجازه گران شدن کرایه اتوبوس و تاکسی را نمی دهد، تاکید کرد:شهرداری می تواند نرخ افزایش کرایه های حمل ونقل عمومی در سال 91 را پیشنهاد کرده و شورای شهر آن را تصویب کند اما دولت اجازه افزایش را نمی دهد.

کنترل ناوگان راهیان نور

سرهنگ ابراهیم وهاب زاده معاون حمل و نقل پلیس راه با اعلام اینکه دستورالعمل ایمنی کاروان راهیان نور توسط پلیس ابلاغ شده است، گفت: پلیس از تردد اتوبوس هاس فرسوده و ناایمن جلوگیری کرده و در پاسگاه ها از ادامه سفر این خودروها جلوگیری می کند.

حذف آرم طرح ترافیک از سال 92

وحید نوروزی معاون اجرایی سازمان حمل و نقل ترافیک تهران از حذف آرم طرح ترافیک خبر داد و افزود: روند صدور آرم از سال آینده مکانیزه و الکترونیکی می شود.

سنگ پرانی به خودروی برخی نامزدهای مجلس

سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه تخلفات انتخاباتی امسال بسیار اندک است، اظهار داشت: تنها در برخی از شهرستان های کوچک به خودروی برخی نامزدها سنگ پرانی شد و تنش هایی ایجاد شد که بلافاصله موضوع رفع شد.

بودجه 91 شهرداری تصویب شد

صبح امروز در شورای شهر تهران بودجه سال آینده شهرداری تصویب شد. در بودجه سال آینده 7 میلیارد تومان برای بیمه تاکسیرانان در نظر گرفته شد.

تحقیق از شستا در مجلس هشتم قرائت نمی شود

به گفته نائب رئیس مجلس رقم های اعلامی در مورد تخلفات شستا کذب است و گزارشس تحقیق و تفحص از این سازمان در مجلس هشتم قرائت نمی شود.

گازگرفتگی 150 نفر در جشن تکلیف دانش آموزی

امروز همزمان با برگزاری مراسم جشن تکلیف دانش آموزان مدرسه ای دخترانه در یکی از تالارهای شهرری 150 دانش آموز و اولیا دچار گاز گرفتگی شدند. 11 نفر از این افراد برای درمان به مراکز درمانی منتقل و بقیه سرپایی مداوا شدند.

تصویب طرح تفصیلی شهرداری

بالاخره پس از گذشت مدت‌ها طرح تفصلی تهران نهایی شد و در اوایل سال آینده برای اجرا ابلاغ می شود.



