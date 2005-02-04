هشدار مجلس اعلا و احمد چلبي نسبت به احتمال تقلب در نتايج انتخابات

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازپايگاه اطلاع رساني ايلاف؛ عمارحكيم از اعضاي برجسته مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق وكانديداي فهرست انتخاباتي" ائتلاف عراق يكپارچه" نسبت به بروز تقلب در نتايج انتخابات اخيراين كشورهشدار داده و درباره دلايل تاخيراعلام نتايج انتخابات، ابرازترديد كرد.



اين درحالي است كه هيات عالي مستقل برگزاري انتخابات عراق تاكيد كرده است كه با وجود دهها ناظر از گروه هاي سياسي و بين المللي و بررسي صندوق هاي راي در كاخ كنفرانس ها در مركز بغداد، امكان هرگونه تقلب در اين انتخابات را از بين مي برد.



درهمين حال "فريد ايار" سخنگوي هيات عالي مستقل برگزاري انتخابات عراق دراين باره گفت: روند بررسي صندوق هاي راي به شكل قانوني و نظام مند با حضور ناظران گروه هاي سياسي و ازجمله نمايندگان فهرست " ائتلاف عراق يكپارچه" درحال اجرا است.



وي دلايل تاخير در اعلام نتايج انتخابات 30 ژانويه را به ضعف زيربنايي در بخش ارتباطات ومخابرات عراق مربوط دانست و گفت: انتخابات دربرخي مناطق بدون برق برگزار شده و در مناطق ديگر نيز طرق مناسب براي انتقال صندوق هاي راي به بغداد وجود نداشت.

ايار تاكيد كرد كه امروز(پنجشنبه) ارسال صندوق هاي راي ازسراسرعراق به كاخ كنفرانس ها در بغداد به اتمام مي رسد.



سخنگوي هيات عالي مستقل برگزاري انتخابات عراق درباره دلايل اعلام نكردن نتايج اوليه انتخابات نيزگفت: اين اعلام نتيجه نيازمند دريافت نتايج انتخابات از14كشورخارجي است اما كميته بين المللي مهاجرت، هيات برگزاري انتخابات را مطلع ساخت كه امكان ارسال نتايج انتخابات قبل از روز جمعه (امروز) وجود ندارد.



وي همچنين به وجود بيش از40 شكايت و اعتراض درباره انتخابات اشاره كرد وگفت: پيش از رسيدگي به اين شكايات نمي توان نتايج را اعلام كرد.

ايار افزود: 85 ناظرعراقي، صندوق هاي راي را مورد بررسي قرارمي دهند كه از ميان آنها 75 نفر، نمايندگي گروه هاي سياسي را برعهده دارند؛ علاوه برآن 15 ناظر بين المللي از كشورهاي دانمارك، روماني، انگليس، آمريكا و ديگرسازمان هاي بين المللي و 25 كارشناس سازمان ملل متحد در اين روند مشاركت دارند.



وي تاكيد كرد: هيات عالي برگزاري انتخابات، مستقل بوده و هيچ نفع و سودي را از همراهي با هيچ گروه سياسي ندارد؛ اميدواريم اين گونه سخنان بدون استناد بر روند برگزاري انتخابات تاثير نگذارد، انتخاباتي كه به شكل عالي برگزار شد و شكست بزرگي براي تروريست ها به شمار مي رود.



عمارحكيم از كانديداهاي عضو فهرست انتخاباتي" ائتلاف عراق يكپارچه" و از سران مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق روز گذشته پنج شنبه با انتشار بيانيه اي اعلام كرده بود كه تاخير در اعلام نتايج انتخابات روز يكشنبه گذشته با وجود اتمام شمارش آرا درروز دوشنبه، ترديدهايي را درباره وجود تقلب در انتخابات ايجاد مي كند.



در همين زمينه فريد ايار ادامه داد: تاكنون نتايج سه ميليون تعرفه راي از مجموع هشت ميليون تعرفه مورد بررسي قرارگرفته است ونتايج انتخابات نيز در ابتداي هفته آتي اعلام خواهد شد.



درهمين حال يك عضو"شوراي سياسي شيعه" به رياست احمد چلبي با صدور بيانيه اي هشدار داد: اگر تقلب در انتخابات و يا اقدامي غيرقانوني به نفع يكي از فهرست هاي انتخاباتي ثابت شود، شيعيان، سلاح به دست خواهند گرفت.



فيصل اللامي عضو شوراي سياسي شيعه در بيانيه اي كه روز گذشته (پنج شنبه) منتشر كرد، ضمن هشدار درباره تقلب درنتايج انتخابات تاكيد كرد: نتايج اوليه از پيروزي گسترده "ائتلاف يكپارچه عراق" در بيشتر مناطق عراق حكايت دارد؛ گروه هاي شيعه با نگراني به مدت زمان اعلام شده از سوي هيات برگزاري انتخابات مي نگرند.



درهمين حال منابع عراقي اعلام كردند كه عدنان پاچه چي رئيس حزب " تجمع دموكرات هاي عراقي" كه درانتخابات 30 ژانويه شركت كرده بود، روز گذشته پنج شنبه نشست هايي را با گروه هاي عرب سني تحريم كننده انتخابات را آغاز كرد تا آنها را به مشاركت در انتخابات آتي كه درپايان سال جاري ميلادي برگزار خواهد شد، قانع سازد.



پاچه چي دراين باره مي گويد: گروه هاي سياسي تحريم كننده انتخابات بايد با مشاركت فعال وسازنده خود، انتخابات آتي عراق درپايان سال جاري ميلادي را به شكل كامل وهمه جانبه برگزار كنند.



وي افزود: نمي توان انتخابات يكشنبه گذشته راكامل و همه جانبه توصيف كرد، تلاش داريم گروه هاي تحريم كننده انتخابات را در تدوين قانون اساسي عراق مشاركت دهيم.



قرار است تدوين قانون اساسي جديد پس از آغاز به كار مجمع ملي عراق با عضويت 275 نفر بلافاصله پس از اعلام نتايج انتخابات و تشكيل جلسات آن آغاز و در نيمه ماه اكتبر آينده نيز به رفراندوم ملت عراق گذاشته شود تا در صورت موافقت با آن، انتخابات سراسري در دسامبر آينده برگزار شود.



گفتني است تعدادي از گروه هاي سياسي عرب هاي سني و با نفوذ، انتخابات روز يكشنبه گذشته را به بهانه وجود نا امني و حضور نظاميان اشغالگر، تحريم كرده بودند اما پس از برگزاري انتخابات سراسري 30 ژانويه، از همكاري با دولت عراق و مشاركت در روند سياسي اين كشور به شرط تدوين برنامه زماني خروج نظاميان خارجي از عراق خبر دادند.



از سوي ديگر حسين شهرستاني از كانديداهاي برجسته فهرست انتخاباتي "ائتلاف عراق يكپارچه" كه از وي به عنوان كانديداي شيعيان براي برعهده گرفتن مسئوليت نخست وزيري سخن به ميان مي رود، گفت كه بايد پست رياست جمهوري را در اختيار سني هاي عراق به عنوان طرح حسن نيت و مشاركت اقليت ها در روند سياسي گذاشت.



وي به خبرگزاري رويترز گفت:" اگر عرب هاي سني دراختيار گرفتن پست رياست جمهوري را بسيار مهم مي دانند، ما نيز خوشحال خواهيم شد كه خواسته آنها را پذيرفته و اجازه دهيم كه كانديداهايي را معرفي كنند."



شهرستاني كه پيش از اين، برعهده گرفتن نخست وزيري عراق را رد كرده بود درباره خواست كردها براي برعهده گرفتن يكي از دو پست رياست جمهوري يا نخست وزيري هم گفت: هشدار ومشروط كردن مشاركت در روند سياسي به گرفتن مسئوليت هاي خاصي از سوي كردها، سني ها يا شيعيان غيرقابل قبول است.



وي كه از نزديكان آيت الله سيستاني از مراجع بزرگ شيعيان به شمار مي رود، همچنين امضاي هرگونه توافقنامه اي براي تقسيم مناصب حكومتي براساس تقسيم بندي نژادي را رد كرد.