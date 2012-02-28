روستاهای بالای 3500 نفر جمعیت اردبیل صاحب شهرداری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بیگدلو عصر سه شنبه در بازدید از روستای آراللو اردبیل اضافه کرد: پیگیریهای لازم برای ایجاد شهر و شهرداری در روستاهایی با این میزان جمعیت انجام شده است.

وی افزود: بر این اساس و با مصوبه و بالاغ هیئت وزیران روستای بزرگ "قصابه" در شهرستان مشگین شهر به مرکز بخش و شهر تبدیل شده است.

به گفته معاون عمرانی استاندار اردبیل مصوبه شهر شدن این روستا توسط معاون اول رییس جمهور در تاریخ ششم اسفند ماه جاری ابلاغ و اجرا شد.

بیگدلو تصریح کرد: همچنین پیگیریهای لازم برای شهر شدن روستای "آلنی" به عنوان زادگاه عالم جلیل القدر حضرت آیت اله مشگینی صورت گرفته و بزودی نتیجه آن اطلاع رسانی خواهد شد.

