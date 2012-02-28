مردم قزوین با درک درست مسائل سیاسی در صحنه حاضر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، شورای اداری استان سه شنبه شب با حضور معاونان استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی، ائمه جمعه استان در محل استانداری تشکیل جلسه داد.



احمد عجم در این جلسه گفت: تلاشهای زیادی برای برگزاری انتخابات در استان انجام شده تا بتوانیم انتخاباتی سالم، قانونی، آرام و در مسیر منویات رهبری را برگزار کنیم.



وی افزود: راهبرد دولت مشارکت گسترده مردم و اجرای قانون است و با اجرای اصولی قانون بطور حتم حضور مردم در صحنه بیشتر خواهد شد و امروز در شرایطی هستیم که بیش از هر زمان دیگری به مشارکت عمومی نیازمندیم.



استاندار قزوین یادآورشد: خوشبختانه در استان انسجام و وحدت خوبی بین مسئولان و مردم وجود دارد و همه ارکان استان در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارد که امیدواریم به نتایح ارزشمندی دست یابیم.



عجم بیان کرد: امیدواریم خدمات انجام شده در فرمانداری ها، بخشداریها، استانداری و هیئت های نظارت، اجرایی و بازرسی به حضور گسترده مردم منجر شود و خدمات دولت در پای صندوق های رای مشخص شود و مردم با انتخاب افراد مورد نظر خود شکل گیری مجلسی توانمند را رقم بزنند.



این مسئول تصریح کرد: همه امکانات لازم از سوی وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات فراهم شده تا تکلیف دینی و حق قانونی مردم محقق شود و در استان قزوین هم شرایط کامل برگزاری انتخابات فراهم شده است.



عجم بیان کرد: با توجه به پیش بینی هواشناسی و احتمال بارش برف و باران در مناطق کوهستانی استان تمهیدات لازم از سوی اداره کل راه و ترابری اندیشیده شده تا در صورت بسته شدن راهها بازگشایی مسیرها در اسرع وقت صورت گیرد و روستاها دچار مشکل نشوند.



وی گفت: دستگاهای خدمات رسان باید در خصوص تامین آب، برق و گاز بخوبی عمل کنند تا با مشکلی در این زمینه مواجه نشویم که خوشبختانه تاکنون در این زمینه هیچ دغدغه و مشکلی نداریم و امیدواریم شاهد حضور گسترده مردم در انتخابات باشیم.

