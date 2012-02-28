به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی عصر سه شنبه در جمع نمایندگان فرماندار یزد در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این دوره از انتخابات از حساسیت خاصی برخوردار است، اظهار داشت: از ماه ها قبل دشمنان با فرافکنی و به کارگیری تحریم ها و تهدیدها در صددند که حضور مردم را در مقاطع حساس کمرنگ جلوه دهند.

سیفی بیان داشت: دشمنان می خواهند برگزاری انتخابات در ایران را فرمایشی نشان دهند که باز هم به لطف خدا و بصیرت مردم ولایتمدار ایران اسلامی، شکست خواهند خورد.

فرماندار یزد با اشاره به اینکه رعایت قانون مهمترین رکن برگزاری انتخابات سالم و آزاد است، افزود: قانون به عنوان فصل الخطاب می باشد و باید با رعایت قوانین و مقررات زمینه برگزاری انتخابات سالم و آزاد را فراهم کنیم.

وی افزود: رای گیری از ساعت هشت صبح روز 12 اسفندماه آغاز می شود و تا ساعت 18 ادامه خواهد داشت و تمدید آن بنابر صلاحدید ستاد انتخابات کشور و استان است.

سیفی اظهار داشت: نمایندگان فرماندار باید میان اعضای شعب و ناظران و بازرسان هماهنگی و تعامل مناسب را به وجود آورند.

در این جلسه آخرین قوانین و شرح وظایف نمایندگان فرماندار بیان شد و در خصوص تحویل صندوق ها نیز هماهنگی صورت گرفت.