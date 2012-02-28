ماهیت حاکمان واقعی لیبی/ مردم قربانی کشورهای به ظاهر دوست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در مطلبی با عنوان "سلاح و پول بر لیبی حکومت می کند" آورده است : هر فردی که مال و سلاح داشته باشد، قادر به هر کاری در لیبی است.

این پایگاه ذکر کرد: "حاج بشیر صالح" مدیر دفتر معمر قذافی که اسرار و پول زیاد با خود داشت، توانست به پاریس فرار کند وی که در بازداشت انقلابیون الزنتان بود با وساطت "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه از چنگال عدالت گریخته است.

پایگاه مذکور بیان کرد: مسئله خطرناک تر این است که وی می خواهد به عرصه سیاسی لیبی بازگردد و از طریق تقویت روابطش با فرانسه قصد تاسیس حزب برای شرکت در انتخابات آینده را دارد.

این پایگاه می افزاید: پول عامل نجات حاج بشیر است و افراد مسلح حاکمان کنونی لیبی هستند و مردم این کشور که سالیان متوالی از رژیم فاسد دیکتاتوری قذافی رنج برده اند هم اکنون از دروغ پردازی و خیانت رنج می برند و امیدی به آینده خود ندارند.

پایگاه فوق آورده است : دارایی های مردم لیبی در روز روشن به یغما می رود، امنیت و ثبات در آن جایی ندارد، شورای انتقالی روز به روز ضعف خود را بیشتر نشان می دهد و رهبران شایسته ای که این کشور را به ساحل نجات برسانند وجود ندارد.

این پایگاه می افزاید: دوستان لیبی پس از اینکه از جریان نفت اطمینان حاصل کردند، به ناگاه ناپدید شده اند، مردم قربانی کشورهای به ظاهر دوست و کسانی که انقلاب آنها را مصادره کرده اند، شده اند و به نظر می رسد که لیبی به انقلابی دیگر که منافع ملی این کشور را بدون دخالت خارجی تامین کند، نیاز دارد.