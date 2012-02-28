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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۲۳

بوستانی در گفتگو با مهر:

برخی نویسندگان از حمایتها محروم هستند

برخی نویسندگان از حمایتها محروم هستند

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: داور کتاب سال دفاع مقدس و نویسنده گفت: نویسندگان در پی حمایتهای دولتی بوده و برخی از این حمایتها محروم هستند.

مهدی بوستانی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: در دوره ای نگاه ویژه به نویسندگان می شود و در دوره ای این نویسندگان فراموش می شوند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر این نگاهها در حال گذران بوده و نویسندگان به دلیل ذوق و علاقه به این امر اشتغال دارند.

بوستانی  بیان داشت: در حال حاضر با وجود اینترنت و وبلاگ، فضا بازتر است و مشکلات چاپ کتاب وجود ندارد.

این نویسنده کشور عنوان کرد: فضای مناسبی برای خوانندگان فراهم شده و شرایط مطلوب است.

بوستانی گفت: مهم نیست آثار نویسندگان در چه زمینه ای باشد و نکته مهم آنست که عشق و علاقه ای بین نویسندگان وجود دارد.

وی برای شرکت در جشنواره داستان نویسی دفاع مقدس به گلستان سفر کرده است.

کد مطلب 1546609

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