برخی نویسندگان از حمایتها محروم هستند

مهدی بوستانی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: در دوره ای نگاه ویژه به نویسندگان می شود و در دوره ای این نویسندگان فراموش می شوند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر این نگاهها در حال گذران بوده و نویسندگان به دلیل ذوق و علاقه به این امر اشتغال دارند.

بوستانی بیان داشت: در حال حاضر با وجود اینترنت و وبلاگ، فضا بازتر است و مشکلات چاپ کتاب وجود ندارد.

این نویسنده کشور عنوان کرد: فضای مناسبی برای خوانندگان فراهم شده و شرایط مطلوب است.

بوستانی گفت: مهم نیست آثار نویسندگان در چه زمینه ای باشد و نکته مهم آنست که عشق و علاقه ای بین نویسندگان وجود دارد.

وی برای شرکت در جشنواره داستان نویسی دفاع مقدس به گلستان سفر کرده است.