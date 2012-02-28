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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۱۷

درسخنان ژوپه نمایان شد؛

نگرانی فرانسه از وتوی مجدد قطعنامه ضد سوری در شورای امنیت

نگرانی فرانسه از وتوی مجدد قطعنامه ضد سوری در شورای امنیت

با وجود حمایت پکن و مسکو از ایجاد راهکار مسالمت آمیز در سوریه، وزیر امور خارجه فرانسه از دو طرف خواست قطعنامه جدید غربی ها و رژیمهای عربی همسو علیه سوریه را وتو نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلن ژوپه" امروز سه شنبه در گفتگو با رادیو "آر تی ال" درباره تغییر موضع چین و روسیه در قبال  قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در برابر سوریه ابراز امیدواری کرد.

وی مدعی شد امیدوارم که چین و روسیه این قطعنامه را وتو نکنند، زیرا تنها برای آتش بس و رساندن کمک های بشردوستانه در مناطقی که در معرض خطرهای جدی قراردارند، نوشته شده است.

این اظهارات در حالی است که پکن و مسکو بر راه حل صلح آمیز بحران سوریه تاکید کرده و به تشریح دلایل شرکت نکردن در نشست ضد سوری موسوم به دوستان سوریه در تونس پرداخته اند.

کد مطلب 1546612

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