نگرانی فرانسه از وتوی مجدد قطعنامه ضد سوری در شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلن ژوپه" امروز سه شنبه در گفتگو با رادیو "آر تی ال" درباره تغییر موضع چین و روسیه در قبال قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در برابر سوریه ابراز امیدواری کرد.

وی مدعی شد امیدوارم که چین و روسیه این قطعنامه را وتو نکنند، زیرا تنها برای آتش بس و رساندن کمک های بشردوستانه در مناطقی که در معرض خطرهای جدی قراردارند، نوشته شده است.

این اظهارات در حالی است که پکن و مسکو بر راه حل صلح آمیز بحران سوریه تاکید کرده و به تشریح دلایل شرکت نکردن در نشست ضد سوری موسوم به دوستان سوریه در تونس پرداخته اند.