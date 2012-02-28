خلق حماسه 12 اسفند نیازمند ایجاد شور انتخاباتی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم نصرالهی عصر سه شنبه درنشست مسئولان کمیته های یازده گانه ستاد انتخابات استان مرکزی در اراک، افزود: حضور در انتخابات امری شرعی و یک تکلیف است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی با اشاره به اینکه با وجود توطئه های دشمن مردم هوشیارانه پای صندوق ها حاضر می شوند گفت: ما نیز باید تلاش خود را برای ایجاد زمنیه های حضور گسترده مردم صرف کنیم.

وی حضور گسترده مردم در انتخابات را پاسخ دندان شکنی در راستای بی نیازی ملت آزاده ایران به استکبار جهانی دانست و گفت: حضور گسترده مردم تضمین کننده شادابی و حیات انقلاب اسلامی است که اکنون الگوی مسلمانان جهان شده است.

نصرالهی اضافه کرد: ملت ایران در عمر با برکت انقلاب اسلامی در انتخابات مختلف حضوری گسترده و با شکوه داشته اند و این بار نیز با حضور گسترده در 12 اسفند ماه جاری پای صندوق های اخذ رای بلوغ و بصیرت خود را به جهانیان نشان می دهند.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: از مجموع 25 فرآیند انتخابات، 24 مرحله به صورت الکترونیکی انجام شده است و در حوزه انتخابیه خمین نیز اخذ رای به صورت الکترونیکی انجام می شود.

در این نشست مسئولان کمیته های امنیتی و انتظامی، استعلامات و حفاظت فیزیکی، اطلاع رسانی و سایبری، پشتیبانی، فناوری، تبلیغات، خبری، اجرایی، بانوان و جوانان گزارشی از اقدامات انجام شده و فضای انتخاباتی ارائه کردند.



