اعلام 65 تذکر به کاندیداها/شناسایی 21 هزار رای اولی در ملایر

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار همدان گفت: از زمان آغاز تبلیغات کاندیداهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، 65 تذکر به نامزدها اعلام شده است.

حسن قهرمانی مطلق افزود: بیشترین تخلف نامزدهای انتخاباتی در این شهرستان عدم رعایت ابعاد عکس و اقلام تبلیغاتی و نصب تراکت در محل های غیرمجاز بوده است.

قهرمانی مطلق افزود: از زمان آغاز تبلیغات در این شهرستان تاکنون 9 تذکر کتبی به کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی،36 تذکر حضوری در محل ستاد و 20 تذکر تلفنی داده شده است.

وی اضافه کرد: از مواردی که تذکر داده شده است جعل عنوان دکتر یا مهندس بوده است.

فرماندار همدان همچنین تعداد واجدان شرایط رای دادن در شهرستان را 467 هزار و 159 نفر و تعداد عوامل اجرایی را بیش از شش هزار نفر عنوان کرد.

قهرمانی مطلق عنوان کرد: 277 شعبه ثابت و سیار شهری و روستایی برای جمع آوری آراء مردم شهرستان همدان در نظر گرفته شده است.

انتخابات نمادین در مدرسه پروین اعتصامی همدان برگزار شد

انتخابات نمادین با عنوان "حماسه حضور" با حضور دانش آموزان و جمعی از مسئولان در مدرسه پروین اعتصامی شهر همدان برگزار شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان در حاشیه برگزاری این انتخابات گفت: آموزش و پرورش در بحث حضور حداکثری مردم با عنوان حماسه حضور به صورت نمادین انتخابات را برگزار کرده است.

عباس حسنی محتشم افزود: در این انتخابات نمادین دانش آموزان با توجه به نوع مسئولیت اجتماعی در آینده با تقویم قوانین در مجلس شورای اسلامی که یک مرکز قانون گذاری، تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور است، آشنا شدند.

ملایر 21 هزار رأی اولی دارد

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار ملایر تعداد رأی اولی‌ها را در شهرستان ملایر 21 هزار و 277 نفر اعلام کرد.

سیدرسول حسینی به روند کار انتخابات در ملایر اشاره کرد و افزود: 16 کاندیدا در این شهرستان برای به‌دست آوردن کرسی مجلس رقابت می کنند.

حسینی عنوان کرد: برای رقابت این کاندیداها 190 شعبه اخذ رأی در نظر گرفته شده که از این تعداد 115 شعبه ثابت و 75 شعبه سیار است.

وی گفت: پنج هزار نفر نیز در هیئت نظارت، بازرسی و شعب در امر انتخابات در شهرستان ملایر همکاری می کنند.

52 هزار اسدآبادی واجد شرایط رای دادن هستند

فرماندار شهرستان اسدآباد گفت: 52 هزار نفر از جمعیت 106 هزار نفری این شهرستان واجد شرایط رای دادن در نهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند.

مصطفی آزاد بخت افزود: میزان مشارکت مردم اسدآباد در انتخابات های گذشته نشان از حضور حداکثری مردم این شهرستان در رویدادهای سیاسی کشور دارد.

وی اضافه کرد: بیش از 80 درصد مردم اسدآباد در دهمین دوره انتخابات انتخابات ریاست جمهوری در پای صندوق های رای حضور یافتند.

فرماندار اسدآباد عنوان کرد: 100 شعبه اخذ رای در حوزه مرکزی اسدآباد و حوزه فرعی پیر سلمان برای انتخابات مجلس نهم دایر می شود.

138 شعبه اخذ رای در کبودرآهنگ دایر می شود

فرماندار شهرستان کبودراهنگ گفت: 135 شعبه ثابت و سه شعبه سیار در نهمین دور انتخابات مجلس در این شهرستان دایر می شود.

عبدالحسین مرادی با بیان اینکه شهرستان کبودراهنگ حوزه فرعی شهرستان بهار محسوب می شود، عنوان کرد: با توجه به اینکه 82 درصد از جمعیت کبودراهنگ در روستاها ساکن هستند 114 شعبه روستایی و 24 شعبه شهری برای اخذ آرای مردم این شهرستان پیش بینی شده است.

فرماندار کبودراهنگ اضافه کرد: این شهرستان علاوه بر حوزه مرکزی کبودرآهنگ دارای دو حوزه فرعی گل تپه و شیرین سو نیز هست.

وی ادامه داد: 30 شعبه در گل تپه، 24 شعبه در شیرین سو و 84 شعبه اخذ رای در شهر کبودراهنگ برای جمع اوری آرای مردم پیش بینی شده است.

مرادی اضافه کرد: 81 شعبه اخذ رای نهمین دور مجلس شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ ثابت و سه شعب سیار است و همچنین 64 شعبه در روستاها و 20 شعبه در شهرها دایر می شود.

وی اضافه کرد: بخش گل تپه دارای 28 شعبه روستایی و دو حوزه شهری و شیرین سو نیز 22 شعبه روستایی و دو حوزه شهری بوده و این دو بخش شعبه سیار ندارند.