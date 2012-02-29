کهگیلویه و بویراحمد بالاترین مشارکت را در انتخابات خواهد داشت

غریب دین‌پرور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتخابات فرآیندی است که در آن با رای مردم گزینش بهترینها انجام می‌شود و این رای مهم و سرنوشت ساز، امانتی است که دست‌اندرکاران این رویداد بزرگ ملی حافظ و نگهبان آن هستند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: در جمهوری اسلامی اداره حکومت و قانون گذاری، در چارچوب اصل قانون اساسی با اراده و نظر مردم تعیین می‌گردد.

دین پرور با دعوت از حضور عمومی مردم در پای صندوق‌های اخذ رای بیان داشت: ملت آگاه و همیشه در صحنه استان هیچگاه از اهمیت انتخابات که از سرنوشت سازترین امور است، غافل نخواهد شد.

وی افزود: پیروزی واقعی در نتیجه انتخابات، حضور عزتمندانه و آگاهانه مردم در صفوف فشرده آن است.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: بازرسان و افراد ناظر با هوشیاری کامل، اجرای انتخابات و مراحل رای گیری را بررسی می کنند و با ساز و کار اندیشیده شده انتخاباتی سالم در پیش رو خواهیم داشت و جای هیچ شبهه و تردیدی در زمان اخذ رای و اعلام نتایج نخواهد بود.

وی عنوان کرد: اگر کاندیداها برای خدمت به مردم آمده‌اند نباید ذره‌ای شک به دل راه دهند زیرا انتخابات با نشاط و سالم برگزار خواهد شد.

دین‌پرور بیان داشت: با نزدیک شدن به 12 اسفند، تبلیغات نامزدهای انتخاباتی فضای سیاسی و انتخاباتی استان را پر شور و نشاط کرده است.