تولید کننده توان رقابت با تولید خارج را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین ناصری عصر سه شنبه در مناظره انتخاباتی در دانشگاه علم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افزود: باید نرخ دلار متفاوت باشد تا بتوان بازار تولید داخل را تقویت کرد.

نماینده مجلس هشتم وکاندیدای مجلس نهم شورای اسلامی گفت: دیدگاه های سیاسی بنده دیدگاه های رهبری است وآنچه در چارچوب قانون برای ما تکلیف شده است ولی ما تعریف جامعی از منافع ملی نداریم وخطوط قرمز ما در برخی موارد مشخص نیست.

ناصری افزود: حدود 32سال از انقلاب می گذرد وما بیش از 260حزب در کشور داریم وبر خلاف تمام مکان ها وکشورها که حزب مکانی است برای حرکت به سمت قدرت و از پله پایین به بالا در کشور ما برعکس است وهر کس که صاحب قدرت است به فکر تشکیل حزب می افتد وبا افول قدرتش حزب نیز به اتمام می رسد.

وی اضافه کرد: در مسائل اجتماعی بر این باور هستم که باید به سمتی حرکت کنیم که در چار چوب قانون باشد ولی با علم روز نمی شود مقابله کرد، بلکه باید در چارچوب آن حرکت کرد و در مسائل اقتصادی نیز باید هم بخش خصوصی وهم دولتی باشند که بخش خصوصی به تقویت بخش دولتی بپردازد.

وی در خصوص ایجاد اشتغال افزود: در بخش خصوصی سرمایه گذار هم خودش می تواند با سرمایه اش مراکز تولیدی ایجاد کند و هم تحصیلکردگان می توانند به صورت مشارکتی به تشکیل تعاونی بپردازند .

ناصری خود را جزو فراکسیون اصولگرایان معرفی کرد وگفت: در مجلس هشتم در کمیسیون های سیاست داخلی وتلفیق بودجه نیز شرکت داشتم .

وی علت تورم در کشور را تعطیلی برخی کارخانجات عنوان کرد و گفت: اینکه حجم کارمند در ادارات ما نسبت به سال 57نزدیک به 14برابر شد و این باعث شد در حال حاضر 84 درصد بودجه کشورما جاری است وهفت تا هشت درصد بودجه نیز در دست مدیر برای نیروهای قراردادی وشرکتی است.

وی بیان داشت: تنها هفت درصد بودجه برای کارعمرانی می ماند و نتیجه اش این می شود که هیچ مکان تولیدی ایجاد نمی شود و پروژه ها به جای سه سال 10ساله به پایان می رسد.

ناصری ادامه داد: اقتصاد وابسته به نفت ما هرگاه از وابستگی خارج شد مشکل اقتصاد و تورم ما نیز حل می شود و باید مسیر اصلاح شود.



وی مشکل اصلی جوانان را اشتغال ذکر کرد وگفت: بیمه بیکاری برای جوانان جویای کار تصویب شده است و پتروشیمی نیز وامش آمده است و دستور خرید تجهیزاتش صادر شده است.

وی آغاز شدن پروژه راه آهن مشهد گرگان، حل مشکل آشوراده، اکتشاف نفت وگاز در استان واحداث دانشکده فنی و مهندسی در گرگان و آماده شدن منطقه هزار هکتاری اترک را از اقدامات دوره نهم نمایندگی خود در مجلس هشتم ذکر کرد.



ناصری گفت:95 درصد قول هایی که داده بودم در دور هشتم را عمل کردم که پتروشیمی از جمله آنها بود.

وی رای خود نسبت به طرح نظارت نمایندگان را مثبت دانست وگفت:به نظرم طرح نظارت برای هم مسئولین باید اجرا شود.