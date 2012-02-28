افزایش نرخ تورم در آلمان در پی تحریم ایران و افزایش قیمت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، آمارهای رسمی نشان داد که همزمان با افزایش قیمت نفت و سوخت در پی تحریم ایران نرخ تورم دولت آلمان در ماه فوریه 2.3 درصد افزایش یافته و بر فشارها علیه بزرگترین اقتصاد اروپا افزوده است.

این در حالی است که تحلیلگران پیش بینی کرده بودند میزان تورم سالانه در ماه ژانویه همچنان 2.1 درصد باقی خواهد ماند.

در پی تحریم یکجانبه غرب علیه صنعت نفت ایران، علاوه بر افزایش بی سابقه بنزین و گازوئیل اخیرا شاهد عبور قیمت نفت خام برنت دریای شمال از مرز 124 دلار در هر بشکه بودیم.

