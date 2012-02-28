به گزارش خبرنگار مهر، یادواره علمی مرحوم استاد علی ابوالحسنی (منذر) نویسنده و مورخ معاصر به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عصر امروز سه شنبه 9 اسفند در محل این پژوهشگاه برگزار شد.

حجت الاسلام علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این مراسم با اشاره به اینکه مرحوم ابوالحسنی دانشمندی دلسوز، استادی مدقق، روحانی وارسته و زاهد و پیراسته بود گفت: او عمیقاً از مظاهر دنیوی بریده بود.

وی تأکید کرد: او عمر خود را به تحقیق و پاسداری و حراست از حریم اهل بیت(ع)، استقلال هویت ایران و گفتمان انقلاب اسلامی سپری کرد.

وی تصریح کرد: آثار او از درون پرشور او برخاسته شده بود. در همه آثار او مقام انظار و اخطار و بیدارگری وجود داشت.

وی یادآور شد: او فردی باهوش بود و همه عمر در رصدخانه معرفت مستقر بود. او با هوشیاری تمام اوضاع را رصد می کرد. او هوشیار بود ولی بی تفاوت نبود و وظیفه شناس بود.

رشاد تأکید کرد: مرحوم ابوالحسنی از ثبات قدم برخوردار بود. او از جهت فکری و رفتاری از پایداری برخوردار بود. او در یک حوزه معین تمرکز مطالعاتی داشت.

به گزارش مهر، یادواره علمی مرحوم استاد علی ابوالحسنی (منذر) نویسنده و مورخ معاصر با همکاری موسسه مطالعات تاریخ معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، خانه مشروطه اصفهان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، کانون اندیشه جوان، مرکز پژوهش‌های فرهنگی اجتماعی صدرا، مؤسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق(ع)، بنیاد امام رضا(ع) و حوزه علمیه امام رضا(ع)، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی و مجمع ناشران انقلاب اسلامی برگزار شد.