جایگاه پایین صنعت در گلستان/ مجلس نهم پربار خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن ریاحی عصر سه شنبه در مناظره انتخاباتی در دانشگاه علوم کشاورزی گرگان افزود: حتی شهرک صنعتی آق قلا که می تواند 90هزار کارگر را در خود مشغول کند، تعداد اشتغال در آنجا به هزار نفر هم نمی رسد واین شهرک بیشتر به یک قبرستان کهنه باستانی شباهت دارد.

این کاندیدای مجلس نهم افزود: تولید در کشور ما غریب ماند و زیرساخت ها انجام نشد و بازارها انباشته از کالاهای خارجی شد به همین خاطر اولویت اصلی مجلس نهم باید اهتمام به امر تولید باشد.

وی اظهارداشت: در اوایل انقلاب چندین هزار نفر در صنایع نساجی ما مشغول بودند اما اکنون صنایع در کشور ما از صحنه خارج شده اند و دولت باید به حمایت از صنایع نساجی و دیگر بپردازد، در غیر این صورت صنایع ما نمی تواند مقاومتی در برابر تولید و رشد تجارت جهانی کند.

وی ادعاهای ارضی همسایگان گلستان را نیز در بخش تصاحب چشمه سارها و ایجاد سد بر روی رودخانه های منتهی به گلستان بسیار زیاد دانست و اظهارداشت: نمایندگان ما نسبت به این مسائل کمتر توجه کردند.



ریاحی با بیان اینکه یکی از مشکلات در در بحث ایجاد تورم، سقوط ارزش پول ملی است گفت: کاهش صفر از پول ملی تنها حمل پول را آسان می کند و ارزش پول ما را بالا نمی برد.

وی در خصوص عملکرد مجلس هشتم گفت:اگر من در مجلس هشتم حضور داشتم قطعا نمی گذاشتم منازعات مجلس ودولت به این مقدار برسد ومنابع ما هوشمندانه تر هزینه می شد.

ریاحی بیان داشت: مجلس نهم با بالارفتن سطح مدارک کاندیداها به فوق لیسانس مجلس متفاوت و پربارتری خواهد بود.



وی در خصوص اشرافیت وموضوع آقازادگی در مسئولان گفت: اگر نهاد نظارتی قوی در دل نظام تعبیه شود کسی جرات اشرافیگری وآقازادگی در این کشور را ندارد ومشکل به نظر نبود زمینه نظارتی پویا وکارآمد است.

این کاندیدا تصریح کرد: اگر به مجلس نهم وارد شوم کمیسیون کشاورزی را برای فعالیت انتخاب می کنم و برای آن برنامه دارم.