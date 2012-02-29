15 هزار نیروی اجرایی در انتخابات کهگیلویه و بویراحمد حضور دارند

مرتضی رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: مدیران دستگاههای اجرایی همکاری لازم را در اجرای انتخابات دارند و تمام امکانات دولتی ضروری، برای انتخابات به کار گرفته می شود.

وی افزود: مسئولان و عوامل اجرایی انتخابات آمادگی کامل و همه‌ جانبه برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور را دارند.

رهنما تاکید کرد: مردم استان در تمام مناطق، حتی در دور افتاده‌ ترین و سخت‌ گذرترین نقطه هم می توانند رای خود را به صندوق بیاندازند و همه امکانات برای جمع آوری آرای آنها فراهم است.

رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد گفت: استان در امنیت کامل و در فضای پر نشاط سیاسی به سر می‌برد و ستاد انتخابات استان با برپایی جلسات به طور مستمر مسائل انتخابات را بررسی می کند.

وی افزود: در نشستهای فوری و تخصصی نیازهای شهرستانها بررسی می شود و نسبت به تهیه آنها و رفع مشکلات اقدام و برنامه‌ریزی انجام می گیرد.

رهنما تصریح کرد: کمیته شش ‌گانه این ستاد از دو ماه پیش تاکنون تلاش کرده است، تمام مقدمات را برای انتخابات فراهم نمایند و با توجه به رایانه‌ای بودن انتخابات، بستر لازم در این خصوص فراهم شده است.

نتیجه انتخابات پیروزی مردم و اسلام است

رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: انتخابات میثاقی سیاسی و معنوی است و نتیجه آن هر چه باشد، برنده اسلام و مردم هستند.

وی افزود: حضور مردم با دید فراگیر برای مجد و عظمت اسلام و نظام است و حماسه ای که آنها خلق می کنند، زاییده بینش الهی و اسلامی مردم استان است.

رهنما اظهار داشت: مردم ما با بینش، آگاهی و بصیرت خود کسی را انتخاب می کنند که نماینده راستین و شایسته ای برای آنها باشد.

رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: با نزدیک شدن به روز انتخابات، جشن و فضای سیاسی و تبلیغاتی در استان گرمتر و پرنشاط تر می‌شود.

وی افزود: همه دست‌اندرکاران امر انتخابات زمینه را برای انتخاباتی سالم، امن و حداکثری در این استان فراهم کرده‌اند و با وجود کثرت نامزدها، انتخاباتی رقابتی، پرشور و گسترده خواهیم داشت.