مجموعه اقامتی راهیان نور قزوین در خرمشهر ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شورای اداری استان قزوین سه شنبه شب با حضور معاونان استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی و ائمه جمعه استان در محل استانداری تشکیل جلسه داد.



احمد عجم در این جلسه گفت: با استقبال خوبی که از کاروانهای راهیان نور انجام شده تعداد افراد اعزامی از دو هزار نفر به 40 هزار نفر افزایش یافته است که ضرورت احداث مجموعه ای برای اقامت کاروانها احساس می شد.



استاندار قزوین افزود: با تامین قطعه زمینی در شهر خرمشهر مقدمات ساخت این مجموعه که ویژه استان خواهد بود فراهم شده که از سال آینده مقدمات اجرایی فراهم خواهد شد.



وی عنوان کرد: با ساخت این مجموعه علاقمندان بویژه جوانان می توانند به صورت مستمر در مناطق عملیاتی حاضر شده و با ارزشهای دفاع مقدس از نزدیک آشنا شوند.



عجم تصریح کرد: پس از برگزاری انتخابات برنامه های ستادهای نوروزی آغاز می شود که لازم است بلافاصله پس از رای گیری با کمک اصناف برای تامین نیاز مردم در ایام شب عید اقدام کنیم.



استاندار قزوین تصریح کرد: باید مایحتاج مردم به موقع تامین شود که خوشبختانه نیازهای اساسی مانند مرغ، میوه، گوشت در استان تامین شده و با برپایی نمایشگاههای بهاره با همکاری اتحادیه صنفی کالاهای اساسی شب عید تامین می شود.



وی افزود: شهرداران و فرمانداران باید برای پاکسازی فضای شهر پس از انتخابات برنامه ریزی کنند تا ضمن زیباسازی شهر از تبیلغات انتخاباتی شهرها برای پذیرایی از مسافران نوروزی آماده شود.



عجم گفت: در روزهای پایانی سال شاید مراجعات مردم به مدیران بیشتر شود که مسئولان باید به این نیازها توجه کنند و پاسخگوی مراجعان مردمی باشند.



وی در خصوص جذب اعتبارات و کسری دستگاههای اجرایی هم یادآورشد: در برخی دستگاهها کسری قابل توجهی داریم که با پیگیری حل خواهد شد ودر سایر موارد هم کسری با صرفه جویی حل شدنی است.



استاندار گفت: در جذب اعتبارات عمرانی خوشبختانه از میانگین کشوری که 63 درصد است با تخصیص 75 درصدی بالاتر هستیم که همه تخصیص را اعمال می کنیم.



عجم بیان کرد: تنها در بخش مسکن مهر سه هزار و 600 میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان صورت گرفته که بی سابقه است و دو پروژه از سفر مقام معظم رهبری اجرا شده که بیمارستان ولایت و ورزشگاه 15 هزار نفری است و پروژه راه قزوین به الموت و تنکابن هم سرعت بیشتری خواهد گرفت.



استاندار قزوین گفت: با همکاری همه دستگاههای اجرایی برای ارتقاء معیشت و رفاه اجتماعی و تامین امنیت و آرامش مردم استان تلاش می کنیم و امیدواریم خدمات ارائه شده بتواند موجب رضایت مردم شود.