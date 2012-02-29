علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، حضور گسترده در انتخابات تلاش دشمن برای ایجاد بحران مشروعیت را شکست می دهد و اکنون همه دلسوزان برای ایجاد انتخاباتی پرشور تکلیف دارند، افزود: به زودی در 12 اسفند، پروژه کاهش انگیزه مردم برای حضور در پای صندوق‌های رای شکست می‌خورد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه مردم استان مرکزی در طول 30 انتخابات برگزار شده حضور پرشور خود را نشان دادند، گفت: دشمنان ایران تمام تلاش خود را از راه‌های مختلف اعم از تحریم و سناریوسازی علیه ایران به کار گرفته‌اند تا مردم را در آستانه انتخابات تحریک و عصبانی و به انجام عکس العمل غیرقابل پیش‌ بینی وادارند.

حضور در پای صندوق های رای اوج مردم سالاری دینی

وی با اشاره به اینکه حضور در پای صندوق های رای اوج مردم سالاری دینی است گفت: مردم امروز به خوبی نقطه مورد هدف دشمن را تشخیص داده و با عنایت به همین آگاهی یقین داریم که دشمن توفیقی در دستیابی به توطئه‌های خود برای ایجاد چالش در انتخابات مجلس نخواهد داشت.

سلیمی اضافه کرد: مردم در 12 اسفند با حضور پرشور در انتخابات برگ زرین دیگری از تاریخ نورانی انقلاب اسلامی را ورق خواهند زد.

تکنولوژی کارخانه ها به روز شود

سلیمی در ادامه مصاحبه به موضوعات اقتصادی و صنعتی پرداخت و با اشاره به صنعتی بودن استان مرکزی و لزوم حفظ این ویژگی و توسعه آن گفت: اکنون تکنولوژی دستگاه‌ها در تمام کارخانه های کشور به روز نیست و باید جدید و بر اساس دانش روز شود.

وی گفت: تکنولوژی که امروز در کارخانه‌ها استفاده می‌شود، مربوط به دهه‌های 50 یا 60 است که باید نوسازی شوند.

سلیمی روان‌سازی پرداخت تسهیلات را اقدام دیگری در توسعه صنعتی خواند و گفت: باید به سمت صنایع صادرات محور برویم و البته در زمینه صادرات غیر نفتی باید از صنایع داخلی حمایت کرد.