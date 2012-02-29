سه هزار طرح اشتغال ویژه مددجویان کمیته امداد در گلستان اجرا شد

جواد عینعلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای ایجاد اشتغال مددجویان و نیازمندان استان مبلغی بالغ بر 140 میلیارد و 925 میلیون ریال هزینه شده است.

وی گفت: امسال کمیته امداد امام (ره) استان گلستان متعهد شده است که تعداد 9 هزار و 205 طرح اشتغال برای توانمندی اقشار نیازمند اجرا کند.

عینعلی افزود: از مجموع طرحهای اجرایی سال جاری تعداد 892 مورد آن با اعتباری بالغ بر 33 میلیارد و 330 میلیون ریال از محل اعتبارات کمیته امداد و تعداد دو هزار و 293 مورد نیز با اعتبار 107 میلیارد و 595 میلیون ریال از محل تسهیلات بانکی به متقاضیان پرداخت شده است.

وی گفت: کمیته امداد گلستان طی چند سال گذشته 23 هزار و 700 طرح اشتغال برای گروههای هدف خود ایجاد کرده که تعداد 20 هزار و 515 طرح آن تا پایان سال 89 بوده است.

بیش از 52 هزار خانوار گلستان تحت حمایت کمیته امداد هستند.