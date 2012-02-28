رئیس فعلی کمیسیون فرهنگی مجلس که این دوره نیز به عنوان سرلیست جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات شرکت کرده است در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان دغدغه های خود را مطرح می کند و می گوید: «ما گوش شنوایی در مقابل نقد داریم لیکن این روزها که انتخابات است روزی دو سه تا دروغ علیه خودم منتشر می شود»

مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید:

گاهی اوقات استناد به فرمایشات حضرت امام (ره) می شود و با شرایط فعلی تطبیق داده میشود و بعد گفته می شود که در مسیر انقلابیم. صحبت هایی می شود که قرار بود چه بکنیم و گاهی اوقات صحبت هایی می شود و اتفاقی می افتد. می خواهیم شما صحبت کنید که چقدر در مسیر هستیم، آیا در مسیر قرار داریم یا نه؟ از انقلاب، چه چیزی بدست آوردیم؟ و این انقلاب برای مردم ایران، چه به بار آورده است؟

در طول تاریخ عموما مردم ایران نقشی در انتخاب حکومت خودشان نداشتند، ما یک افسانه ی شبه اسطوره داریم که همان قیام کاوه بود و به پادشاهی رسیدن فریدون که بیشتر داستانی در ذهن مردم بوده که آرمان خودشان را در یک گذشته دور و دور از دسترس تصویر میکردند. شما اگر تاریخ ایران را مطالعه بفرمایید میبینید که عوض شدن سلسله ها فقط به دلیل جنگ دو قدرت طلب با هم بوده و مردم در تعیین آن نقشی نداشتند. ساز و کار تبدیل قدرت، نه انتقال قدرت، به این گونه بود که هرگاه خان قبیله ای عِده و عُده اش و خدم و حشمش زیاد می شد از منطقه خود بیرون می زد و به شهر های دیگر یورش می برد و به شاهی که قبلا خان بوده و حال شاه شده و به دلیل شهری شدن و گذشت چند نسل دیگر روحیه ی سختی کشیدن و ایلاتی ندارد و به حرم سرا و خنیاگران و رامشگران خو کرده، سرنگون میکرد و شاه میشد.

یعنی تبدیل خان رئیس قبیله به شاه کشور یا مناطقی از کشور. یعنی قدرت ایلی بود که سلسله ایجاد میکرد. نه مردم شهرنشین، نه مردم بازرگان، نه مردم دانشمند و مردم روستاها و به ندرت سربدارانی داریم که در مقابل مغول قیام کردند. که نقاط استثنایی هستند. مثل غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغولان، تیموریان و ... تمامشان ماهیت ایلیاتی داشتند. که با اسب های فراوان و روحیه صحرانوردی و جنگ جویی به شهر ها حمله میکردند و مردم همیشه منفعل بودند.

احتمالا استثنائاتی در این روند می توان پیدا کرد؟

یک استثنا مهم دارد و آن هم سلسله پهلوی است. زمانی که رضا خان شاه شد نه رئیس ایل بود. نه طایفه داشت. او رئیس بریگاد قزاق بود. او با طراحی و توطئه ی انگلیس بر سر کار آمد. انگلیسی ها از خلا حضور روس ها به دلیل انقلاب داخلی روسیه استفاده کردند وگرنه تا قبل از آن همیشه سایه به سایه هم و با یک موازنه مثبت در ایران دخالت داشتند. انگلیس ها یک فرد قلدر را پیدا کردند و یک سیاستمدار وابسته مانند سید ضیاء را پیدا کردند و در کنار او گذاشتند تا کودتای سوم اسفند 1299 شد. که این نوع قبضه کردن قدرت، از همیشه بدتر بود. چرا که در تاریخ مردم می دیدند قلدری از خودشان آمده اما این مرتبه می دیدند قلدری را یک نیروی بیگانه طراحی کرده است. البته مشروطه هم استثنا بود چرا که مردم آمدند به رهبری علما و عده ی دیگری از غیر علما مشروطیت را به پیروزی رساندند. اما میوه مشروطیت را که مردم نچشیدند.

برای اولین بار در انقلاب اسلامی است که مردم فردی را که می پسندند و قبول دارند، بر کشور خود حاکم می کنند و هرکس با هر طرز تفکری اگر انصاف داشته باشد این مطلب را تایید میکند. هیچ قدرت خارجی نقش نداشته است. حرف هایی زده می شود که همه بیهوده هستند. امام از سال 41 تا 57 به مدت 16 سال خود را به مردم معرفی کرد. امام نسبت به هیچ قدرت خارجی وابستگی نداشته است. هیچ حزب و تشکیلاتی به معنای معمول کلمه نداشته است. هیچ ارتباطی با دستگاه دولت و دربار نداشته است و هیچ نقطه ضعف منفی اخلاقی در کارنامه حضرت امام(ره) مشاهده نمی شود.

هیچ آلودگی مالی نداشته و در نهایت تقوا و پاکی و علم و دانش بوده است. و چنین انسانی با شجاعت در مقابل شاه ایستاده و در مقابل شاه و استعمار خارجی کوتاه نیامده، بنا به یک تکلیف شرعی بدون اینکه چشم داشتی داشته باشد. زندان رفته و تبعید شده و سختی مبارزه را کشیده است.

به نظر من بزرگترین دستاورد این انقلاب این است که مردم ایران را حاکم کرده بر کشور ایران. این مردم بودند که در شهرها و روستاها به خیابان ها ریختند، اعتصاب کردند و شهید دادند. و به آنی را که میخواستند رسیدند. شیرینی این اتفاقات نباید فراموش شود و جوانان و نسل نو باید بدانند که مردم کشورش هیچ گاه در طول تاریخ در سرنوشت خود نقشی نداشته است.

انقلاب کلید استقلال بود که ما مملکتمان را خودمان اداره کنیم. از شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» میفهمیم که مردم استقلال میخواستند. و از هر قشری از مردم که میپرسیدیم که شما چه چیزی میخواهی که انقلاب میکنید؟ اول کلمه که میگفت این بود که ما استقلال نداریم. اگر بخواهم مظاهر بی عدالتی و سلطه بیگانگان را بگویم تا صبح طول میشود.

جوانان نمی دانند این کشور دست چه کسانی بوده و چگونه اداره می شده است. من گاهی به دوستان جوان خودمان میگویم که من آنچه را که خودم شاهد بودم برایتان میگویم. از روز اول در خدمت انقلاب بودم، دو سه روز بعد به رادیو تلویزیون رفتم. چند هفته بعد هم معاون وزارت ارشاد شدم در دولت موقت مرحوم بازرگان و در طول این 33 سال همیشه در چنین سطوحی در خدمت انقلاب بودم. من میگویم مهم ترین دستاورد ما این است که بنده به خاطر نمی آورم که در طول این 33 سال که این همه با مسئولین مختلف در سطوح گوناگون جلسه داشتیم، فردی خارجی بنشیند و بگوید: باید این کار را بکنید. این یک پدیده ی عادی در این مملکت بوده؛ این خارجی ها بودند که در اقتصاد، فرهنگ، کشاورزی و ارتش امر و نهی م کردند و تمام مقدرات این مملکت دست خارجی ها بود.

* با این که خودمان تصمیم می گیریم بعضی وقتها تصمیمات بدی میگیریم.

این واقعیت این کشور شده که خودمان برای خودمان تصمیم می گیریم. اگر بد تصمیم می گیریم، خودمان می گیریم. اگر خوب تصمیم می گیریم. بالاخره اگر خودمان باشیم و اشتباهی بکنیم یک نفر به ما می گوید یا می پذیریم یا او را کنار می زنیم و فرد دیگری می آوریم. که باز از خودمان است. گاهی ممکن است مرغ گران شود، سکه قیمتش جهش پیدا کند یا نرخ دلار جا به جا شود. اینها نباید ما را گیج کند که این چه انقلاب است و .... بله؛ باید تلاش کرد باید تدبیر کرد، اگر دشمن دارد طراحی و توطئه می کند؛ که میکند؛ باید جلوی او را گرفت. اگر در داخل کسی فساد می کند یا مسئول دولتی دارد اشتباه می کند. کاملا باید به امور مملکت رسیدگی کرد، تدبیر کرد، همت کرد و انقلاب را خوب حفظ کرد و خوب اداره کرد. مبادا که زمانی در سایتی هستیم و مطلبی دیدیم؛ سریع بگوییم این چه انقلابی است. آن چیزی که انقلاب به ما داده این است که ملت حاکم شده است.

بزرگترین جلوه تصمیم گیری ملت ایران هم در انتخابات متبلور است.

الان نزدیک انتخابات مجلس هستیم، ما قبل از انقلاب انتخابات داشتیم؟ خود محمد رضا پهلوی در اسنادش گفته است که وقتی شاه شدم تمام اسامی مجلس از سفارت می آمد. خُب بعد از آن هم از دربار می آمد. شما الان از نماینده ها بپرسید که چند درصدتان مطمئنید که دور بعد وارد مجلس خواهید شد؟ هیچ کس نمی تواند به کسی سند بدهد. مردم هستند که تعیین میکنند این مهم است. شاید این که من ندانم دوره ی بعد در مجلس هستم یا نه؛ ضعف من باشد، اما این مهم نیست، مهم این است که این مردم هستند که دارند تعیین میکنند. یعنی آن چیزی که ضعف بنده را تشکیل میدهد منشا آن قوت مردم است.

با این همه مشکلات چرا مردم باز به صحنه می آیند و حضور دارند؟

یکی از دلایلش این است که این حکومت با دین و عقاید مردم مخالف نیست. بلکه موافق است. یعنی وقتی که مردم میبینند که فردی مثل حضرت امام (ره) یا رهبری امروز، زمام امور را در دست گرفته خب مردم متدین پای کار می ایستند.

بنده می دانم که خیلی از افراد صبح تا شب پای اینترنت مینشینند و مدام از این سایت به اون سایت که، خبر ضد انقلابی درست می کنند، می روند و منتقل می کنند به دیگران توضیح دهند. اصلا عده ای در جهان مجازی زندگی میکنند. نمیدانند این که دولت مسکن مهر ساخته یعنی چه؟ ممکن است تلویزیون خودمان را اصلا نگاه نکند. الان شما بروید ببینید که وضعیت جاده های کشور ما در مقابل کشوری همچون هند که بمب هسته ای دارد و به فضا ماهواره فرستاده است و در کنار چین از کشورهای قدرتمند آسیاست مقایسه کنید. این جاده ها و تونل ها را چه کسی ساخته؟ مدرسه ها و دانشگاه ها و بیمارستان ها را چه کسی ساخته؟ یک عده ای فقط نشسته اند در فضای مجازی و یک عده ای هم برای آنان دروغ جعل میکنند.

* در مورد شما هم بد اخلاقی های بدی بروز کرده که برخی واقع نادرست بودن آن عیان است. ننظر شما چیست؟

ما گوش شنوایی در مقابل نقد داریم لیکن این روزها که انتخابات است روزی دو سه تا دروغ علیه خودم منتشر می شود میشنوم که مثلا حداد عادل در جمع هادیان سپاه گفته است که امام چنین و چنان بوده و اهانتی از قول من به امام (ره) کرده اند. یعنی میخواهم بگویم که عده ای دستشان از این کشور کوتاه شده و ناراحتند. این مملکت با این همه ثروت های زیر زمینی و روزمینی از دستشان رفته ست. از روز اول هم قبل از اینکه ما انرژی هسته ای داشته باشیم، قبل از اینکه انتخابات، مجلس و قانون اساسی داشته باشیم قبل از اینکه دفاع مقدس را داشتیم؛ امریکا و انگلیس درصدد براندازی این حکومت بودند. اینها هم نباشد بهانه های دیگری دارند مثل حقوق بشر و ... . خب البته ممکن است جاهایی هم اشتباه کرده باشیم.

مطلب این است که این انقلاب، به برکت دین اسلام، مردم را به صحنه آورده است. مردم هم سرنوشتشان را به دست خود گرفته اند و نه تنها این مملکت از دست خارجی ها درآمده که الگویی هم برای سایر کشورها شده است. مصرو تونس وسط آمده اند. این تازه اول کار است و خیلی از دست ما ناراحت هستند و بودجه می گذارند و هزینه می کنند و در فضای مجازی، اینترنت، ماهواره و هرکی هرچی به دستش میرسد مشفولند که این انقلاب به نتیجه نرسد. خوشبختانه مردم هم پای کار ایستاده اند و حضورشان را در 22 بهمن دیدیم و بعد هم انتخابات و مسیرهایی که پیش رو داریم.

در مورد بداخلاقی هایی که در مورد شما این روزها می شود سوال کردم می خواهم دقیق بدانم اخیرا که برخی که جایگاههای خود را در مجلس در خطر می بینند ماجرای شما و جلسه هادیان سیاسی را چرا در این حجم سنگین پخش کرده اند؟

بازار تحلیل داغ است، بازار تحریف هم داغ است و متاسفانه بازار دروغ‌پردازی هم داغ است. هر کسی هم نگران هر چیزی که هست سعی می‌کند یک حرفی برای اشخاصی که احتمالا ممکن است موجب نگرانی او باشند دربیاورد و فضا را شکل بدهد و تیره کند. من این مسائل را از قبیل چرک و خون انتخابات می‌دانم. یکی از فیلسوفان غربی تعبیر قشنگی دارد و می‌گوید با هر نوزادی، مقداری هم چرک و خون به دنیا می‌آید.

ما هم در به دنیا آمدن مجلس نهم، قدری چرک و خون داریم و منظور من از این چرک و خون، همین حرف‌های کثیف و دروغ‌هایی است که در فضای رسانه‌ای دیده می‌شود. حالا مقداری از این حرف‌ها از ناحیه ضدانقلاب خارج از کشور و مقداری از آن هم از سوی طرفداران تنگ‌نظر جریان‌های سیاسی است.

بعضی‌ها تصور می‌کنند پیروزی فقط این است که شخص مورد نظر آنها بر سر قدرت باشد و هر اتفاقی هم که غیر از این بیفتد بد است و باید هر کسی را که ممکن است مانع پیروزی به معنای مورد نظر آنها باشد خراب کرد، اما من این طور فکر نمی‌کنم و معتقدم عمرو و زید، بنده و امثال بنده، هیچ اهمیتی در پیروزی انقلاب نداریم و ما باید وظیفه خودمان را انجام دهیم. مهم انقلاب است که باید بماند و موفق‌تر شود و پیروزتر شود و باید به مردم خدمت بیشتری بشود. حالا این‌که چه کسی کجا باشد چه اهمیتی دارد.

این دروغ‌پردازی‌ها را هم من بعضا نوعی فرار رو به جلو می‌دانم. مثلا یکی از مطالبی که این روزها توسط بعضی‌ها منتشر شده بود و به من نشان دادند این بود که فلانی در جمع هادیان سپاه سخنرانی کرده و راجع به امام، عبارت‌هایی به زبان آورده که چون من از تکرار آنها شرم دارم آنها را به زبان نمی‌آورم. همچنین گفته شده که فلانی راجع به آقا مجتبی ـ داماد خودش و فرزند رهبر معظم انقلاب ـ گفته که آقا مجتبی، جانشین امام زمان(عج)‌ یا نایب نایب امام زمان(عج)‌ است. این حرف‌ها من را به یاد آن لطیفه‌ای می‌اندازد که یک نفر می‌خواست اسکناس تقلبی چاپ کند رفته بود هفت تومانی چاپ کرده بود.

واقعا کسی که فهم سیاسی داشته باشد و بنده را بشناسد، می‌فهمد که این حرف‌ها چقدر بی‌پایه است و دروغ محض است، اما بالاخره گفته می‌شود دیگر و مقداری از آن از سایت‌های خارجی و به وسیله همین فیلترشکن‌هایی که بعضی‌ها در اختیار دارند به داخل کشور سرایت می‌کند. من در مجلس هم در نطقی که در روز سه‌شنبه، 18 بهمن داشتم گفتم که من اصلا در جمع هادیان سپاه سخنرانی نکرده ام که حالا از قول سردار نقدی چیزی راجع به من گفته شود یا از قول من در جمع هادیان سپاه گفته شود.

حتی قضایایی نقل کردند که سردار نقدی گفته که یک روز من بودم و حداد عادل و آقامجتبی و در آن جلسه راجع به ولایتمداری آقای حدادعادل صحبت کردیم، صددرصد دروغ است؛ یعنی بنده هیچ‌وقت جلسه‌ای با حضور سردار نقدی و آقامجتبی نداشته‌ام که حالا در آن جلسه راجع به موضوعی بحث شده باشد. اینها طراحی‌های مغزهای علیل افرادی است که به خارج از کشور فرار کرده‌اند، همان‌هایی که در بی‌بی‌سی می‌نشینند و حرف می‌زنند، به بیگانه تکیه می‌کنند و از آزادی ملت ایران دم می‌زنند و در پناه آمریکا در شبکه صدای آمریکا می‌نشینند و تحلیل می‌دهند.

حالا اینها به این نتیجه رسیده‌اند اعلامیه‌هایی هم بنویسند و بگویند حداد عادل در فلان جلسه این‌طور گفت و آن‌طور گفت تا مقداری فکر مردم را مشغول کرده و اذهان را مشوش کنند.

البته بهره‌ای هم نخواهند برد. الان یک فضای مجازی تیره و تاریک و آکنده از دروغ وجود دارد و یک فضای واقعی هم وجود دارد که فضای انقلاب و ملت و مردم است. این دو فضا نسبتی با یکدیگر ندارند و عده‌ای هم دل خودشان را خوش کرده‌اند که در حال انقلاب در فضای مجازی هستند و بیم و امیدشان در فضای مجازی شکل می‌گیرد. اینها می‌توانند به همین روش ادامه دهند ولی در صحنه عمل و در واقعیت، مسائل به آن شکلی که در فضای مجازی، طراحی و تبلیغ می‌شود نیست.



* این روزها که راهپیمایی 22 بهمن را پشت سر گذاشته ایم و انتخابات 12 اسفند را پیش رو داریم، غلامعلی حداد عادل چه توصیه ای به همراهان خود دارد؟

ما باید هروز صبح که از خانه بیرون می آییم، به خودمان بگوییم امروز روز 23 بهمن سال 57 است. آیا آن روز دنبال پست بودیم؟ دنبال مقام بودیم؟ دنبال مال و خرید و فروش بودیم؟دنبال رقابت بودیم؟ آن روز ما مثل آدمی بودیم که بعد از یک عمر کوری چشمش را باز کرده باشند. تمام وجود ما تماشای این دنیا بود و لذت بردن و دویدن در میدانی که جلوی رویمان گسترده شده است. آن روز را نباید فراموش کنیم. به خودمان بگوییم که آقای حداد تو نه وکیلی نه وزیری نه رئیسی و نه استادی. تو همانی که دوست داشت انقلاب پیروز شود و خدمت کنی.

آن روزها که بچه ها به روستاها می رفتند و جهاد سازندگی میکردند، مثل همین الان که دانش آموزان و دانشجویان به مناطق میروند آن روحیه باید بماند. خودمان را برای انقلاب بخواهیم و انقلاب را برای خودمان نخواهیم. هرکس می خواهد ببیند که آیا با انقلاب همراه است یا نه، خدایی هست یا نه، ملی هست یا نه، مردمی هست یا نه، باید از خود بپرسد انقلاب را برای خودم می خواهم یا خودم را برای انقلاب. روز 23 بهمن 57 همه خودشان را برای انقلاب میخواستند. آن روحیه باید باقی بماند.

