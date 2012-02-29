آبندهای آق قلا کد گذاری شد

محمد مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به برنامه ریزی سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر کد گذاری آب بندانهای پرورش ماهی سراسر کشور،علی رغم صعب العبور بودن برخی از این مراکز پرورش، کد گذاری تمامی این مزارع در اسفند ماه به اتمام رسید.

مسلمی گفت: شهرستان آق قلا یکی از شهرستانهای بزرگ تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی استان است.

وی عنوان کرد: همه ساله با شروع پاییز کار برداشت ماهی از این آب بندانها شروع و تا فروردین سال بعد ادامه دارد.

وی همچنین افزود: ماهی تولید شده در این شهرستان به استانهایی چون تهران گیلان سیستان و بلوچستان و خراسان منتقل می شود.