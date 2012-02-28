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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۰۰

رنگرز:

کشتی گلستان در تورنمنتهای بین المللی شرکت می کند

کشتی گلستان در تورنمنتهای بین المللی شرکت می کند

گرگان - خبرگزاری مهر: نایب رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران گفت: فدراسیون آمادگی دارد تا کشتی گلستان در تورنمنتهای بین المللی در کشورهای همسایه شرکت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رنگرز عصر سه شنبه در جلسه هیئت کشتی گلستان افزود: همچنین با قبولی میزبانی مسابقات بین المللی در استان رویکردی تازه و نگاه ویژه مسئولان و مردم به کشتی می شود.

وی افزود: برگزاری لیگ کشتی در رده پایه در استان عامل شناسایی استعدادها و پیشرفت و رشد کشتی می شود

نایب رئیس فدراسیون همچنین قول داد از طرف فدراسیون هماهنگی شود تا یکی از تیمهای خارجی شرکت کننده در جام تختی در استان گلستان حضور یابد.

نایب رئیس فدراسیون کشتی، فضای کشتی گرگان را فوق العاده عنوان کرد و افزود: نگاه مدیر کل ورزش و جوانان استان به کشتی نگاه خاصی است که می تواند ظرفیتهای طلایی را برای رشد این رشته ورزشی ایجاد کند.

وی وجود خانه کشتی در مرکز استان را برای استعدادهای کشتی یک نعمت دانست که با تجهیز حداقل امکانات آن می توان استعدادهای زیاد را کشف و به تیم ملی کشورمان تحویل داد. 

کد مطلب 1546647

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