سید احمد لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کاهش آلودگی هوای اراک نیازمند اختصاص ردیف بودجه لازم است که با تخصیص آن و اجرای پروژه های عمرانی و مرتبط با کاهش آلودگی هوا، پیش بینی می شود تا حدی مشکل آلودگی هوا حل شود، افزود: آلودگی هوای شهر اراک هم که یکی از دغدغه های مردم است که باید به آن توجه مضاعف کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صنعت استان مرکزی خدمات زیادی به کشور کرده است، گفت: این خدمات رسانی باید پاسخ داده شود که بهترین پاسخ آن رفع مشکلات این شهر و اختصاص بودجه لازم برای داشتن هوای پاک است.

وی با بیان اینکه، پیگیری های زیادی انجام شده که ثمره آن طرح کاهش آلودگی هوای شهر اراک است، گفت: اختصاص ردیف بودجه خاص برای رفع آلودگی هوای اراک، جز با تلاش نمایندگان مردم، همراهی شورای شهر اراک و یک اراده اجرایی قوی امکان پذیر نیست.

لطفی با اشاره به اینکه، در حال حاضر یکی از عمده عوامل آلودگی اراک نیروگاه حرارتی شازند است، گفت: این نیروگاه به دلیل استفاده از سوخت مازوت ، آلودگی زیادی ایجاد می کند.

وی افزود: به دلیل وضعیت خاص جوی، بادهای موسمی این آلودگی شدید را به شهر اراک انتقال می دهند و ما برای حل این مشکل مکاتبات زیادی با مسئولان ذی ربط انجام دادیم و در نهایت از وزیر نیرو نیز سئوال کردم که ایشان به کمیسیون آمدند و دلایلی را عنوان کردند که مورد قبول اینجانب نبود و به همین خاطر، سئوال به صحن علنی مجلس ارجاع شد که در آینده نزدیک این سئوال از وزیر در صحن علنی انجام خواهد است.