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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۳

لطفی:

کاهش آلودگی هوای اراک نیازمند اختصاص ردیف بودجه لازم است

کاهش آلودگی هوای اراک نیازمند اختصاص ردیف بودجه لازم است

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده اراک کمیجان و خنداب در مجلس گفت: کاهش آلودگی هوای اراک نیازمند اختصاص ردیف بودجه لازم است که با تخصیص آن و اجرای پروژه های عمرانی و مرتبط با کاهش آلودگی هوا، پیش بینی می شود تا حدی مشکل آلودگی هوا حل شود.

سید احمد لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کاهش آلودگی هوای اراک نیازمند اختصاص ردیف بودجه لازم است که با تخصیص آن و اجرای پروژه های عمرانی و مرتبط با کاهش آلودگی هوا، پیش بینی می شود تا حدی مشکل آلودگی هوا حل شود، افزود: آلودگی هوای شهر اراک هم که یکی از دغدغه های مردم است که باید به آن توجه مضاعف کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صنعت استان مرکزی خدمات زیادی به کشور کرده است، گفت: این خدمات رسانی باید پاسخ داده شود که بهترین پاسخ آن رفع مشکلات این شهر و اختصاص بودجه لازم برای داشتن هوای پاک است.

وی با بیان اینکه، پیگیری های زیادی انجام شده که ثمره آن طرح کاهش آلودگی هوای شهر اراک است، گفت: اختصاص ردیف بودجه خاص برای رفع آلودگی هوای اراک، جز با تلاش نمایندگان مردم، همراهی شورای شهر اراک و یک اراده اجرایی قوی امکان پذیر نیست.

لطفی با اشاره به اینکه، در حال حاضر یکی از عمده عوامل آلودگی اراک نیروگاه حرارتی شازند است، گفت: این نیروگاه به دلیل استفاده از سوخت مازوت ، آلودگی زیادی ایجاد می کند.

وی افزود: به دلیل وضعیت خاص جوی، بادهای موسمی این آلودگی شدید را به شهر اراک انتقال می دهند و ما برای حل این مشکل مکاتبات زیادی با مسئولان ذی ربط انجام دادیم و در نهایت از وزیر نیرو نیز سئوال کردم که ایشان به کمیسیون آمدند و دلایلی را عنوان کردند که مورد قبول اینجانب نبود و به همین خاطر، سئوال به صحن علنی مجلس ارجاع شد که در آینده نزدیک این سئوال از وزیر در صحن علنی انجام خواهد است.

کد مطلب 1546648

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