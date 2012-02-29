ایلام؛ مهد پایداری و استقامت/ گردشگری دفاع مقدس از قلاویزان تا شرهانی

به گزارش خبرنگار مهر، وجود ۴۲۰ کیلومتر مرز مشترک استان ایلام و شهرستان مهران با عراق و رشادتهای فراوان در طول هشت سال دفاع مقدس در دفاع از مرزهای کشور با کمترین امکانات، از افتخارات مردم ایلام است .

زیبایی های ایلام فقط جلوه های طبیعی و تمدن 10 هزار ساله نیست، در هشت سال دفاع مقدس وجب به وجب خاک این دیار مقدس شاهد صحنه هایی از مردانگی و رشادت بوده که از خیلی چیزها زیباتر است.

هر ساله در آستانه سال نو کاروانهای راهیان نور از اقصی نقاط کشور برای دیدن این رشادتها به استانهای جنگی مانند ایلام می آیند تا گوشه ای از رشادت کسانی را ببینند که با حداقل امکانات برای کشور افتخارآفرینی کردند.

گردشگران به جنگ توجه خاص دارند و جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله این جنگ ها است که رشادتهای آن در تاریخ حماسه ها ثبت شده است که برای گردشگران قابل توجه است و فرهنگ شهادت و ایثار را می توان به عنوان یکی از گزینه هایی که برای گردشگران اهمیت دارد به خوبی معرفی کرد و به نمایش گذاشت.

اگر هر ساله ما در سال نو جشن و شادی به پا می کنیم به یاد داشته باشیم چه کسانی باعث شدند این شادی را داشته باشیم و این شهدای عزیز بودند که برای اینکه ما و آیندگان ما رفاه داشته باشیم و مملکت ما به دست بیگانه نیفتد، مردانه و جانانه از کشور دفاع کردند.

ایلام سرزمین رشادتها و خطرات هشت سال دفاع مقدس است که نمونه ای از مبارزه مردم کشور برای حفظ میهن بوده است و خاطرات جنگ و دفاع مقدس با همه شیرینی و تلخی هایی که دارد، برای بعضی ها یادآور دلاورمردی های مردان و زنانی است که همیشه یاد و خاطره آنها در اذهان باقی خواهد ماند.

نقطه ایثار و قلاویزان

کمتر کسی وجود دارد که در دوران دفاع مقدس حضور داشته و نام قلاویزان را به خاطر نداشته باشد این نقطه و یادمان دفاع مقدس در طول هشت سال مقدس شاهد نبردهایی سنگین بین رزمندگان و نیروی بعثی بوده و هنوز این مکان مقدس بوی شهدا را می دهد.

نقطه ایثار واقع در قلاویزان مکان کوچکی در بین هزاران منطقه جنگی و خاطرات دفاع مقدس در کشور است که شاهد ایثارگریهای رزمندگان دفاع مقدس بوده است و در این منطقه نیز هرگاه در متن ماندگار سرزمین سینه سرخان عاشق قرار بگیریم، وسعت روح و روانمان سرشار از عطر دل انگیز عشق ایثار می شود.

در نقطه ایثار که در هشت کیلومتری شهر مهران است می توان دشتهای بزرگ مهران را دید که روزگاری شاهد نبردهای مهم دفاع مقدس بوده است.

در بدو ورود به این قطعه بهشت عکس و نام عزیزانی گذاشته شده است که در این نقطه در نبردی نابرابر رخت شهادت پوشیدند.

شرهانی

این منطقه در 67 کیلومتری شهرستان دهلران مملو از موانع متعدد از جمله مین و سیم خاردار است .

اگر روزی می خواستید از پل شهید "ایوبی" بگذرید و به شرهانی و زیارت شهدای گمنام شرهانی مشرف شوید یادتان باشد این پل آغشته به خون صدها شهید است و 260 کبوتر عاشق از این سرزمین در شب عملیات محرم برای عبور از رودخانه دویرج در حین بارش باران و جاری شدن سیل به لقا الله پیوستند .

این اثر عملیاتی توسط کارشناسان بررسی شد و بعد از اتمام مطالعات به دلیل مهم بودن در آثار ملی کشور قرار گرفت .

منطقه شرهانی یکی از مناطق مهم عملیاتی در زمان جنگ بوده است که عملیاتهای مهمی مانند فتح المبین و والفجر یک در آن صورت گرفته است .

خصوصیاتی مانند انجام عملیات و محل شهادت بسیاری از سرداران باعث شد که این اثر عملیاتی در آثار ملی کشور ثبت شود و این اثر جنگی با ثبت در آثار ملی کشور علاوه بر جلوگیری از تخریب آن، در معرض دید علاقمندان و کاروانهای راهیان نور قرار می گیرد .

سنگر صدام

در زمان جنگ، صدام توجه ویژه ای به شهر مهران و ایلام داشت و در عملیاتهای مختلف سعی داشت این دو شهر را به تصرف خود در بیاورد اما رزمندگان ما هر بار که این شهرها به اشتغال درمی آمد دوباره آن را پس می گرفتند.

به دلیل همین تمایل، صدام در زمان جنگ در مرز مهران و نقطه صفر مرزی کشور عراق به منظور انجام عملیاتهای نظامی برای تصرف مهران و استان ایلام یک سنگر بتونی زیرزمینی ایجاد می کند به نحوی که خود صدام بارها به این سنگر آمده است و از نزدیک در جریان امور و عملیاتها قرار گرفته است.

این سنگر شش متر زیرزمین ساخته شده است، جایی که سنگر بتونی صدام در آن قرار دارد و در نوع خود و کاربرد آن به لحاظ نظامی بی نظیر است.

طبق گفته کارشناسان این سنگر از نظر نظامی در زمان خود از نظر نوع ساخت و جان پناه یکی از اماکن کاملا ایمن بوده است.

"تنگ بینا"؛ محل شهادت دلاورمردم هوانیروز؛ شهید احمد کشوری

این یادمان دفاع مقدس در سال جاری ساخته شده و تنگه بینا، تنگه ای بسیار عمیق که شیهد کشوری آخرین بار بر آسمان این تنگ پرواز کرد.

شهید کشوری فرماندهی تیم آتش هوا نیروز دراستان ایلام را به عهده داشت و بارها در هواى ابرى و بارانى پرواز کرد و عاقبت در پانزدهم آذر ۱۳۵۹ در تنگه بنیای میمک ایلام هدف موشک هواپیماى دشمن قرار گرفت.

این منطقه طی سالهای گذشته هیچ یابودی از شهید نداشت و به خوبی برای کاروانهای راهیان نور معرفی نشده بود ولی در سال جاری با یک اقدام بسیار جالب در این منطقه یادبود شهید کشوری نصب شده است.

در یادمان دفاع مقدس شهید کشوری یادبودی که از سنگ بر روی یادمان هک شده و در آن خلاصه ای از حماسه آفرینی شهدای میمک و نقش شهید کشوری نوشته شده است.

زمین فوتبال چوار

یادمان بمباران زمین چوار متاسفانه در سالهای اخیر مورد بازدید کارونهای راهیان نور قرار نگرفته است و امید است در سال جاری در کریدور گردشگری دفاع مقدس استان ایلام قرار گیرد.

یکی از این رویدادهای مهم در تاریخ 23 بهمن 1365 رخ داد، حادثه ای که در تاریخ ورزش کشور نادر است زیرا در این حادثه عده ای ورزشکار در زمین خاکی فوتبال در حمله ای ناجوانمردانه مورد اصابت موشک قرار گرفتند.

در این رخداد 15 ورزشکار و تماشاچی به شهادت رسیدند اما این رویداد در تاریخ ورزش کشور فراموش شده است به نحوی که بسیاری از مسئولان کشوری به تازگی از وقوع چنین حادثه ای در آن زمان آگاه شدند.

در مواردی که صحبت از دفاع و هشت سال جنگ تحمیلی می شود، حق مطلب در مورد سرزمین مهر و مهربانی ادا نمی شود و رشادتها و فداکاری های رزمندگان دلیر ایران اسلامی در آزادسازی مهران کمتر انعکاس می یابد و از دلاورمردی های مردمان غیور ایلام کمتر سخنی گفته می شود.

در طول سالیان پس از جنگ تحمیلی، به رغم اینکه استان دلاورپرور ایلام آماج حملات مستقیم دشمن قرار داشت و تمام مردم این استان از پیر و جوان و زن و مرد، هر کدام به نوعی از آب و خاک کشورمان دفاع می کردند، درصد ناچیزی از رنج ها و مرارت ها و رشادت های مردمان این سرزمین منعکس شده است.