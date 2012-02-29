کشتی گلستان در سطح بین المللی حرف برای گفتن دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صائب حجتی عصر سه شنبه در جلسه هیئت کشتی گلستان افزود: کشتی گیران این استان در معیت تیم ملی ایران توانستند برای این مرزو بوم افتخار آفرینی کنند.

وی تصریح کرد: ان شاء الله با حضور تیم کشتی گرگان در لیگ دسته یک کشور با کشتی گیران بومی بتوانند بار دیگر خود را در سطح کشور مطرح کنند.

مرتضوی رئیس هیئت کشتی شهرستان گرگان با توجه به استعدادهای زیاد کشتی در این شهرستان اظهار داشت: در مسابقات قهرمانی استان در رشته های آزاد و فرنگی این شهرستان مقام اول را کسب کردهاست.

وی عنوان کرد: و وجود استعدادهای کشتی در گرگان نیازمند توجه حمایت مسئولان است.

قربانعلی پاشا مدیر کل ورزش و جوانان گلستان نیز شهرستان گرگان را شهری با استعدادهای فراوان ورزشی به خصوص در کشتی عنوان کرد.

وی افزود: هیئت کشتی گرگان و مربیان تلاشهای زیادی انجام می دهند تا استعدادهای کشتی شناسایی و پرورش داده شوند.

مدیر کل ورزش و جوانان از فدراسیون کشتی خواست تا میزبانی مسابقات اسیایی نوجوانان و جوانان یا مسابقات بین المللی دهه مبارک فجر به شهرستان گرگان داده شود تا کشتی گیران گلستان بتوانند با کسب تجربه به عضویت تیم ملی کشورمان دربیایند.