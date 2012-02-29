پاسخ منفی الهام حمیدی به یک کاندیدای انتخاباتی/گلایه از وضعیت درآمد بازیگرها

الهام حمیدی، بازیگر سریال "شوق پرواز" با حضور در برنامه "شما که غریبه نیستید" در شبکه یک سیما با اشاره به این نکته گفت: از اینکه نقش خانم حکمت را بازی می‌کردم خیلی نگران بودم. خانمی که سال‌ها بدون همسر بچه‌هایش را بزرگ کرده بود، حالا بعد از سال‌ها حاصل زحمات خود را در سریالی مشاهده می‌کرد و نگران بودم که نتوانم روسفید بشوم.

وی با تأکید بر این امر که مردم قدر و ارزشی را که باید، برای من قائل نمی‌شوند، تصریح کرد: اعتقاد دارم که در خیلی از اوقات در حقم اجحاف شده‌است. الهام حمیدی که 12 سال است کار می‌کند و درخیلی از سریال‌های الف تلویزیون و فیلم‌های سینمایی که برنده جایزه شده است، همکاری داشته نباید اینجا باشد.

حمیدی ادامه داد: فکر می‌کنم آن‌طور که باید و شاید پیشنهادها باب طبعم نیست و نمی‌دانم این موضوع تقصیر کیست. شاید هم مقصر خودم باشم.

این بازیگر سینما با تأکید بر این امر که کار بازیگری بر ارتباط استوار است، تصریح کرد: من آدمی نیستم که اگر با کارگردانی کار کردم که به او احترام می‌گذارم، هرهفته زنگ بزنم یا به دفتر کارش بروم که ابراز علاقه برای همکاری مجدد کنم. من این شخصیت را ندارم و توقع دارم که اگر کارگردان از کار من راضی است، از من حمایت کند و اگر کار خوبی بود من را پیشنهاد کند.

وی ادامه داد: در صورتیکه مسئولیتی داشتم، اول از همه برای پیشکسوتان و کسانی که واقعا زحمت سینما و صدا و سیما را کشیدند، کاری می‌کردم که در رفاه زندگی کنند.

حمیدی با اشاره به اینکه اکنون دخل و خرجمان به هم نمی‌خورد، گفت: درآمدها در کشور ثابت مانده و خرج و مخارج به حد اعلا بالا رفته‌است. اگر مسئولیتی داشتم کاری می‌کردم که مردم بتوانند در رفاه زندگی کنند.

بازیگر سریال‌های تلویزیونی با اشاره به وضعیت معیشتی سینماگران، بیان کرد: من 6 ماه است که بیکارم. در آمدی را در گذشته داشته‌ام باید برای این 6 ماه که شاید به یک سال هم بکشد پس انداز کنم. نحوه وصولی‌ها هم که اصلا درست نیست و به طور مثال من چک کاری را که 6 ماه پیش انجام داده‌ام قرار است فردا پس از دوبار برگشت خورد بالاخره وصول کنم. به همین دلیل است که همه بازیگران و به ویژه آقایان ناچارند که شغل دومی داشته باشند.

وی با اشاره به راه‌اندازی یک بنگاه کوچک خصوصی برای نقاشی گفت: این کار را به تازگی آغاز کرده‌ام و جالب است که هنوز مدتی از آغاز کار نگذشته که چند روز پیش آقایی برای دریافت مالیات تماس گرفته بود. به آن آقا هم گفتم صبر کنید اگر ما توانستیم پولی از این کار به دست آوریم مالیات را نیز می پردازیم.

الهام حمیدی در بخش دیگری از سخنانش به انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: چند وقت پیش یکی از نامزدها برای حضور در مراسم سخنرانی‌اش از من دعوت کرد ولی قبول نکردم. این نامزد را نمی‌شناختم و به همین دلیل دعوت را قبول نکردم و اگر حتی یک نفر به خاطر حضور من به این نامزد رأی می‌داد و او صلاحیت نداشته باشد همه نفرین‌ها به سوی من بازمی‌گشت.

حمیدی در پایان با اشاره به اینکه در شرق تهران زندگی می‌کرده‌است، گفت: مادرم خانه‌دار و پدرم کارمند بود. دوبرادر دارم و مادرم همیشه سنتی و سخت‌گیر بود.

وی تصریح کرد: در همه نقش‌هایم خیلی احساساتی بوده‌ام و گاهی تا چند ماه نتوانسته‌ام به زندگی عادی بازگردم. در برخی از نقش‌ها حتی دچار آسیب‌های فیزیکی نیز شده‌ام.