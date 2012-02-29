بدعت و نوآوری در حوزه دین آسیب زا است/ لزوم آسیب شناسی تشکل های دینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرویان حسینی، صبح شنبه در حاشیه همایش پیام خورشید ویژه مسئولین هیئات مذهبی خواهران وتشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باید آسیب تشکل های دینی را شناسایی کرد و مانع ورود بدعت و نوآوری در حوزه دین شد زیرا این امر به ایجاد خرافه و بدبینی افراد دامن می زند.

افراط و تفریط در حوزه دین صورت نگیرد

وی با بیان اینکه در فعالیت های فرهنگی باید بر اساس نیاز طبیعی انسان حرکت کرد، گفت: مسیر دین متین است بنابراین نباید در حوزه مذهب و دین افراط و ترفیط صورت بگیرد چرا که گاهی مشاهده می شود در جلسات مذهبی به نیاز زمان و انسان پرداخته نمی شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: هیئت های مذهبی و تشکل های دینی نیز باید قدرت تشخیص داشته باشند و مقتضیات زمان و انسان رابشناسند.

هیئت های مذهبی دلال جریان ها و شخصیت ها نشوند

وی با اشاره به این مطلب که هیئت های مذهبی دلال جریان ها و شخصیت ها نشوند، ادامه داد: گاهی در برخی از جلسات هیئت های مذهبی دلال جریان ها و شخصیت ها می شوند که در این زمینه هیئت ها باید بدانند که آنها وامدار جریان های خاص و اسیر شخصیت ها نیستند.

مرویان حسینی با بیان اینکه هیئت های مذهبی باید مراقبت کنند که فرهنگ دینی را گسترش دهند اما خود را به جای دین قرار ندهد، تصریح کرد: همان طور که در عرصه روانشناسی، تربیتی یا سایر حوزه ها افراد متخصص باید ورود پیدا کنند در حوزه معرفت دینی افراد متخصص باید وارد شوند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در خصوص خرافات در دین نیز بیان کرد: بستن نخ به زیارتگاه، آش پشت پا، آب ریختن پشت سر مسافر و دود کردن اسپند برای جلوگیری از چشم زخم خرافات است و نباید این عوامل را به دین و آیات و احادیث مربوط کرد.

وی با اشاره به این مطلب که تشکل های دینی و هیئت های مذهبی بانوان از گذشته تا به امروز توسعه خوبی را داشته اند، افزود: بانوان به دلیل روحیات، احساس و عاطفه ای که دارند کانون انتقال معارف هستند و آنها می توانند در زندگی ماشینی امروز کانون عقل و معنویات باشند.

وی تاکید کرد: حرکت تشکل های دینی و هیئت های مذهبی در عرصه زنان گسترش بهتری داشته و امروز هر کدام از بانوانی که در حوزه تشکل های دینی اقدام می کنند یک سرمایه اجتماعی برای مدیریت فرهنگی جامعه هستند.

هیئت های مذهبی خواهران به خوبی در حال نقش آفرینی هستند

وی با بیان اینکه حضور موثر بانوان در هیئت های مذهبی و تشکل ها تنها در دین اسلام است و این امر در هیچ دین دیگری وجود ندارد، تصریح کرد: هیئت های مذهبی خواهران به خوبی در حال نقش آفرینی هستند که در این راستا باید از آنها حمایت و پشتیبانی شود تا به عنوان افسران فرهنگی اخلاق و معنویات را در در جامعه گسترش دهند.

وی با بیان اینکه امروز یکی از پروژه های جدی غرب این است که چگونه خود و بقایشان را حفظ کنند، گفت: آنها امروز تلاش دارند تا نهادی به نام خانواده داشته باشند، و این امر در حالی است که دختران دبیرستانی آمریکا حداقل یک بار کورتاژ کرده اند و این موضوع نشان دهنده عدم وجود نهادی به نام خانواده است.

مرویان حسینی بیان کرد: بی پناهی نسل ها، نبود کانون گرم خانواده و پیوندهای عاطفی در غرب به دلیل نداشتن سرمایه ای به نام دین و عدم پیروی از آن است در حالی که سرمایه عظیمی به نام دین اسلام برای ما زمینه پیشرفت و تعالی را در همه ابعاد آن فراهم کرده است.

هیئت های مذهبی در عرصه مقابله با جنگ نرم نقش موثری دارند

وی با بیان اینکه گستردگی پیام دین در عرصه اجتماع با برپایی مجالس مذهبی بوده، تصریح کرد: امروز هیئات مذهبی در بخش های مختلف جامعه دینی گسترش پیدا کرده اند و در حال حاضر شهر و روستا و تمامی مجموعه های تخصصی و مردمی با کارکرد و نقش هیئات و تشکل های دینی آشنا هستند.

مرویان حسینی ادامه داد: در عرصه جنگ نرم و مقابله با این پدیده نیز هیئت های مذهبی می توانند نقش به هنگام و موثری را ایفا کنند.

وی با بیان این مطلب که هیئت های مذهبی می توانند مسیر دین پذیری را در جامعه هدایت کرده و در نقش تبیین گر و تسهیل کننده وارد شوند، تصریح کرد: برای حفاظت از انقلاب، دیده بانی از دستاوردهای آن، مراقبت از نسل ها و مقابله با توطئه های دشمنان هیئت ها و تشکل های دینی می توانند نقش مهمی را ایفا کنند.

مجلس کارآمد و مردمی می تواند پشتیبان ولایت فقیه باشد

مرویان حسینی با اشاره به انتخابات نیز بیان کرد: هیئت های مذهبی لزوم تعامل میان نظام و مردم را تبیین کنند و شاخص های کاندیدای اصلح را از دیدگاه مقام معظم رهبری بیان کنند.

وی افزود: هیئت های مذهبی برای مردم و آحاد جامعه روشنگری کنند که یک کاندیدا نباید متکی به قدرت و ثروت بوده و باید یک استکبار ستیز باشد.

وی تاکید کرد: مجلس کارآمدی که نمایندگانش مردمی باشند می تواند پشتیبان ولایت بوده و هویت اسلامی نظام را تقویت کند.

وی با بیان اینکه ما مجلس خوب و مجلس تاریک نیز را تجربه کرده ایم افزود: امروز وظیفه همه است که در راستای حضور حداکثری مردم به صحنه انتخابات تلاش کنیم.