ایلام؛ سرزمین شگفتیهای طبیعی/ از دریاچه دوقلو تا شکاف طبیعی زمین

به گزارش خبرنگار مهر، هرجای ایلام دارای شگفتی است از دشت ها و کوهها گرفته تا دریاچه ها و خانه ها و روستاها که هر کدام جلوه ای طبیعی است .

ایلام هر چند کوچک است ولی ظرفیتها و پتانسیلهای بسیار زیادی از جمله در بخش گردشگری دارد که برای هر گردشگری لذت بخش است .

سرزمین طلوع آفتاب در غربی ‌ترین گوشه جغرافیایی این سرزمین پهناور و در مجاورت کشور عراق و استانهای لرستان و کرمانشاه جای گرفته است .

استان سرسبز و کوهستانی ایلام همچون نگینی در صدف در دل کوه ‌های سر به فلک کشیده و همیشه استوار زاگرس جای گرفته و دارای جاذبه ‌های فراوانی برای جذب گردشگران است .

ایلام اگرچه جزو کوچک ترین استان های کشور محسوب می‌ شود اما دارای تنوع جالب توجهی است، تا حدی که می ‌توان به راحتی چهار فصل را در آن حس کرد، فاصله کوهستان های برف پوش تا دشت های گرم و بلوط های کهنسال تا نخل های سر برافراشته تنها چند کیلومتر است .

چشم‌اندازهای سیمره ایلام

رودخانه سیمره از تلاقی رودخانه های قره سو و گاماسیاب شکل گرفته و در مرز ایلام و لرستان جریان دارد و تا انتهای حوزه کرخه 650 کیلومتر طول دارد .

رودخانه سیمره نامی بزرگ در استان ایلام محسوب می شود چراکه سیمره جزئی از تاریخ استان است و شهر تاریخی به همین نام در شهرستان دره شهر محل سد سیمره وجود دارد .

این رودخانه بزرگ دارای قسمتهای بزرگ و طولانی است و عمق آب در این رودخانه بسیار زیاد و در نقاطی هم نامشخص است .

به دلیل وجود این دریاچه بزرگ، سد بزرگی در روستای چشمه شیرین از توابع بخش بدره شهرستان دره شهر شکل گرفته است و حدود چند ماهی است که آبگیری این سد شروع شده است .

تنگه رازیانه؛ شاهکار طبیعی ایلام

این اثر طبیعی که در دامنه ارتفاعات کبیرکوه قرار گرفته دقیقا از کنار جاده ایلام - دره شهر امتداد یافته و محلی برای تفرج گردشگران نیز هست اما این اثر طی سالهای گذشته در فهرست آثار طبیعی ملی کشور نیز ثبت شده است ولی حتی یک تابلو برای معرفی این پدیده زیبا در کنار تنگه کار گذاشته نشده که گردشگران بیشتر با آن آشنا شوند یا کسانی که از کنار جاده عبور می کنند از این اثر هم بازدید کنند.

این اثر زیبا علاوه بر جاذبه های گردشگری دارای خصوصیات علوم مطالعه پژوهشگران علوم زمینی، هیدرولوژی، محیط زیست و سایر رشته ها و زیستگاه مناسبی برای حیات وحش است.

هم اکنون نیز به دلیل بارش باران آب در داخل این دره بسیار زیبا جریان دارد و بر زیبایی ها آن افزوده است.

دره ای شگفت انگیز با رود روان در ایلام خودنمایی می کند و وجود سنگهایی از جنس و رنگ و اندازه های مختلف در این دره خود گواه خارق العاده بودن این اثر دارد.

در فصل بهار همه این مکان سبز می شود و سرسبزی با زیبایی های دره تلفیق می شوند که در نوع خود مکانی بکر برای گردشگران است.

کبیرکوه

در کوه های استان ایلام از جمله کبیرکوه جلوه ها، زیبایی ها و گونه های مختلف جانوری و گیاهی وجود دارد که بر ابهت این کوه بزرگ افزوده است.

یکی از نعمت های خدادادی در کوه ها، وجود گونه های درختی متنوع، گونه های گیاهی، فرآورده های کوهی که ارزش غذایی دارند و به شکل میوه هستند، است.

رشته کوههای کبیرکوه مرتفع و موازی کبیرکوه به طول 160 کیلومتر از شمال غربی تا جنوب شرقی استان ایلام را در برگرفته است.

بلندترین ارتفاع کبیرکوه منطقه ای به اسم "ورزرین" نام دارد که دارای سه هزار و 62 متر ارتفاع از سطح دریا است.

کبیرکوه به عنوان یک منطقه حفاظت شده جنگلی تعیین شده و وسعت آن حدود 20 هزار هکتار است.

تنها غار خفاش کشور در ایلام

غار خفاش شهرستان دهلران به عنوان تنها غار خفاش کشور، یکی از پدیده های نادر طبیعی است که تاکنون برای علاقمند به طبیعت گردی ناشناخته مانده است.

این غار طبیعی حدود یک کیلومتر از چشمه های آبگرم شهرستان دهلران فاصله دارد.

غار خفاش دهلران حدود 265 متر طول دارد و دارای استالاگتیتها و استالاگمیتهای فراوانی است و ده ها گونه از خفاش دمدار- خفاش بال پهن در آن زندگی می کنند.

فراوانی خفاش در این غار باعث می شود در هنگام غروب در زمان خروج این خفاشان از غار که اغلب به صورت دسته های بزرگ انجام می شود، فضای جالبی را برای علاقمندان به طبیعت ایجاد کند.

این خفاشها مسیر سه کیلومتری تا شهر را طی می کنند و بعد از مدتی به محل غار باز می گردند.

کلم؛ روستای زیبای هدف گردشگری

یکی از روستاهای استان ایلام که به روستای بوته های سرسبز مشهور است روستای "کلم" است.

کلم بدون شک زیباترین روستای استان ایلام است و ظرفیتهای نهفته گردشگری و تاریخی و مذهبی در این روستا باعث شده این روستا هر سال و به خصوص در ایام تابستان و بهار و حتی زمستان و پاییز، گردشگران زیادی حتی از کشورهای خارجی به این روستا سفر کنند.

روستای کلم در 70 کیلومتری شهر ایلام قرار دارد و در تقسیمات استان ایلام جزو شهرستان دره شهر است.

برای رسیدن به روستای کلم باید از جاده های پر پیچ و خم و جاده قدیمی دره شهر به ایلام رفت و از جاذبه های گردشگری روستا بهره برد.

"سیاه گاو" یکی از دریاچه های نادر دنیا

این دریاچه در روستایی به همین نام در شهرستان آبدانان واقع شده است و دریاچه ای زیباست که به طور کاملا اتفاقی به شکلی خاص به دو قسمت شبیه به هم که به دوقلو تعبیر می شود، تبدیل شده است.

اطراف این دریاچه بسیار زیبا را دشتها و کوه های نسبتا مرتفع فرا گرفته است و جلوه هایی زیبا در بهار و پاییز در اطراف این دریاچه موج می زند.

گلزارهای حاشیه دریاچه و و وجود حیوانات آبی در این دریاچه بر جذابیت و زیبایی این دریاچه افزوده است.

دریاچه دوقلوی سیاه گاو شامل دو دریاچه است که بر اثر به وجود آمدن یک راه باریکه به دوقلو تبدیل شده اند و اثری دیدنی برای گردشگران به وجود آورده است.

رودخانه سیاه گاو پس از عبور از میان صخره ها و دره ها و ارتفاعات کبیرکوه واقع در شهرستان آبدانان به دو دریاچه تبدیل می شود که دریاچه نخست با اختلاف سطح اندک در بالادست دریاچه دوم قرار گرفته است.