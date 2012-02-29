هزینه های تبلیغاتی داوطلبان انتخابات در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، از آنجاییکه صداقت و شفافیت از ویژگیهای یک نماینده مجلس است، طرح سئوال ذکر شده سبب شد تا آن را با برخی از نامزدهای حوزه های انتخابیه گلستان در میان بگذاریم.

در روزهای گذشته برخی از نامزدهای حوزه انتخابیه گلستان با این پرسش مواجه شده اند که میزان هزینه های تبلیغاتی شان در انتخابات چقدر بوده است.

برخی نامزدها از پاسخگویی با این پرسش تنها با بیان اینکه "نمی توانم بگویم" طفره رفتند و برخی دیگر صادقانه به پرسش طرح شده جواب داده اند.

علاوه بر این یکسری از نامزدهای حوزه های انتخابیه خواستند تا بدون ذکر نامی از آنها، مطالبشان برای تنویر افکارعمومی منتشر شود.



بهر حال از مجموع نامزدهایی که در سراسر گلستان مورد پرسش واقع شده اند، شمار زیادی از نامزدها از پاسخ به این سئوال شانه خالی کردند.

پوسترهای تبلیغاتی کوچک بزرگ، برپایی ستادهای متعدد، انجام دیگر هزینه ها مانند دادن شام و ناهار، توزیع پوستر و بروشور، همایش های انتخاباتی و استفاده ازتوان رسانه ها و وبلاگها و برگزاری مناظره های انتخاباتی از جمله شیوهایی است که برخی نامزدها از آن بهره گرفته اند.

عکسها تزیینی است

عبدالحیسن ناصری نماینده گرگان و آق قلا در مجلس هشتم در پاسخ به میزان هزینه های انتخاباتی اش عنوان کرد: هزینه هایم در انتخابات معمولا کم است.

وی اظهار داشت: یک آزمایشگاه دارم که از آن محل برای تبلیغات هزینه کردم و برخی دوستانم نیز در این زمینه به من کمک کرده اند.

ناصری یادآور شد: در مجموع هزینه های انتخاباتی که داشته ام کم و حداقل است.

ابوالحسن ریاحی کاندیدای حوه انتخابیه گرگان و آق قلا نیز با بیان اینکه اسپانسری برای حمایت ندارم، میزان هزینه های انتخاباتی اش را کم دانست و افزود: من هیچ اسپانسری نگرفتم و توان شام دادن نیز برای تبلیغات نداشتم و تنها سه ستاد دارم.

این داوطلب عنوان کرد: همچنین به جای پر و پیمانه کردن جیبم برای تبلیعات فکرم را تقویت کردم.

یکی دیگر از نامزدهای حوزه های انتخابیه گلستان نیز، کل هزینه انتخاباتی اش را حدود 20 میلیون ریال اعلام کرد.



این نامزد که خواست نامش ذکر نشود، افزود: هزینه های تبلیغاتی ام بسیار پایین و در قیاس با دیگر کاندیداها ناچیز بود.



وی بیان داشت: برای تبلیغات بیشتر بروشور استفاده کردم و ستاد کمی نیز دایر کرده ام.



یکی دیگر از داوطلبان نهمین دوره انتخابات مجلس در گلستان نیز با اشاره به اینکه مطب پزشکی دارم، گفت: هزینه زیادی برای تبلیغات متحمل نشدم.

وی بیان داشت: حتی از برادرانم که تمایل کمک کردن به من داشتند نیز کمک مالی دریافت نکرده ام.



به گزارش مهر، این روزها بازار تبلیغات در حوزه های گلستان داغ است و شور انتخاباتی در منطقه به اوج رسیده است.



71 نامزد برای نهمین دوره انتخابات در مجلس شورای اسلامی در گلستان رقابت دارند که برخی در روزهای اخیر انصراف داده اند.



گلستان 6 حوزه انتخابیه و هفت کرسی مجلس دارد.



بیش از یک میلیون گلستانی واجد شرایط رای دادن در روز 12 اسفند هستند.