بصیرت و آگاهی انقلاب را بیمه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی خیری گنجی شامگاه سه شنبه در نشست سیاسی حوزه حضرت خدیجه (س) سمنان افزود: بسیجیان باید در عرصه جنگ نرم همین حضور را به اثبات برسانند و دشمن شناسی از کارهایی است که در اولویت هر بسیجی است.

وی با بیان اینکه ما به این انقلاب و شهدا بدهکار هستیم و باید دیِن خود را پرداخت کنیم تصریح کرد: این دِین پرداخت نمی شود جز با دشمن شناسی، کسب بصیرت، مسلح شدن به سلاح روز و حجاب که مظهر عزت است.

گنجی خاطرنشان کرد: همیشه گوش به فرمان رهبر هستیم زیرا گوش او به فرمان امام زمان (عج) است و در انتخابات حضور با شکوه خواهیم داشت و کاندیدایی را انتخاب می کنیم که متدین بوده و دارای سابقه خوب و ولایت مدار باشد.

وی اظهار داشت: سعادت در ولایتمداری است اگر کسی قدر رهبر و امام زمانش را بداند روز به روز بر عزتش افزوده می شود، پس بصیرت را ارتقا دهیم تا عزت ما افزوده شود.