حجاب لباس رزم زن مسلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه بیگم شجاعی شامگاه سه شنبه در دومین جلسه شورای بسیج جامعه زنان سپاه استان سمنان، افزود: توجه به حریم عفاف و حراست آن، اصلی ترین رسالت زنان است و پوشش مهم ترین سنگر زنان و عمیق ترین و سودمندترین قانون الزامی آفرینش برای آنها و جامعه است.

وی اظهار داشت: به عبارت روشن تر،‌ حجاب و پوشش اسلامی سنگر سعادت، پیروزی و رستگاری زنان و جامعه است و اگر این سنگر آسیب ببیند و یا فرو ریزد عوامل سعادت پاک زیستی و شرافت فرو می ریزد.

حجاب موجب استحکام و گرمی خانواده می شود



نائب رئیس شورای بسیج جامعه زنان سپاه قائم (عج) استان سمنان گفت: یکی از ظرائف فرهنگ اسلامی که موجب استحکام و گرمی خانواده شده و مانع رشد فساد و تباهی جامعه می شود و جریان زندگی را درمسیر اصلی خود قرار می دهد، پوشش اسلامی است.

شجاعی بیان داشت: پوشش نه تنها از شخصیت زن نمی کاهد، بلکه او را بدل به اسطوره ای می کند که در تابلو زندگی، نقش های بدیع و دلپذیر می آفریند.

وی اظهار داشت: پوشش،‌ مرز خودی و منطقه ممنوعه، جهت بیگانگان است.

حجاب، سپری در مقابل راهزنان گوهر عفاف است



نائب رئیس شورای بسیج جامعه زنان سپاه استان سمنان افزود: پوشش، سپری در مقابل راهزنان گوهر عفاف است و موجب کمانه کردن تیر زهرآگین چشم ناپاکان می شود.

شجاعی خاطرنشان کرد: پوشش اسلامی سد محکم و سنگر نیرومند و تیغ برنده ای برای رویارویی با استعمار بوده و هست و از نظر سیاسی نیز حربه محکمی بر ضد مستکبران می باشد و وسیله عمیقی برای استقلال خواهد بود.

وی ادامه داد: آئین اسلام که کاملترین نسخه سعادت بشر برای همیشه هستی است، حجاب را پوشش و حریم عفت و حیا قرار داده و اگر او این حریم را آگاهانه به خوبی حفظ کند عامل موثری برای مبارزه با تجمل گرایی و ایستادگی در برابر هجوم فرهنگ مبتذل خواهد بود.

سیاهی چادر زن بیش از سرخی خون شهید استعمارگران را می ترساند



نائب رئیس شورای بسیج جامعه زنان سپاه استان سمنان گفت: آنچه استعمار را حتی بیش از سرخی خون شهید می ترساند سیاهی چادر زن مسلمان است.

شجاعی بیان داشت: پوشش، اعلام عشق انحصاری است و بیانگر ارزش والا و گرانبهای زن است نه خزی که بر سفره کولیان به ثمن بی مقدار معامله شود.

نائب رئیس شورای بسیج جامعه زنان سپاه استان سمنان در پایان تصریح کرد: به لطف الهی و تلاش ملت و رهبری امام، انقلابی در این مملکت به وقوع پیوست که زن ایرانی را مجددا به ذات پاک خویش فراخواند و به او مجالی دوباره بخشید تا با حفظ حجاب و عفاف خویش در تمامی عرصه های حیات اجتماعی حضوری موثر و فعال داشته باشد.