۹ اسفند ۱۳۹۰، ۲۳:۳۷

شجاعی:

حجاب لباس رزم زن مسلمان است

سمنان-خبرگزاری مهر: نائب رئیس شورای بسیج جامعه زنان سپاه استان سمنان، اظهار داشت: حجاب لباس رزم زن مسلمان است که او را از عروسک بودن باز می دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه بیگم شجاعی شامگاه سه شنبه در دومین جلسه شورای بسیج جامعه زنان سپاه استان سمنان، افزود: توجه به حریم عفاف و حراست آن، اصلی ترین رسالت زنان است و پوشش مهم ترین سنگر زنان و عمیق ترین و سودمندترین قانون الزامی آفرینش برای آنها و جامعه است.

وی اظهار داشت: به عبارت روشن تر،‌ حجاب و پوشش اسلامی سنگر سعادت، پیروزی و رستگاری زنان و جامعه است و اگر این سنگر آسیب ببیند و یا فرو ریزد عوامل سعادت پاک زیستی و شرافت فرو می ریزد.

حجاب موجب استحکام و گرمی خانواده می شود

نائب رئیس شورای بسیج جامعه زنان سپاه قائم (عج) استان سمنان گفت: یکی از ظرائف فرهنگ اسلامی که موجب استحکام و گرمی خانواده شده و مانع رشد فساد و تباهی جامعه می شود و جریان زندگی را درمسیر اصلی خود قرار می دهد، پوشش اسلامی است.

شجاعی بیان داشت: پوشش نه تنها از شخصیت زن نمی کاهد، بلکه او را بدل به اسطوره ای می کند که در تابلو زندگی، نقش های بدیع و دلپذیر می آفریند.

وی اظهار داشت: پوشش،‌ مرز خودی و منطقه ممنوعه، جهت بیگانگان است.

حجاب، سپری در مقابل راهزنان گوهر عفاف است

نائب رئیس شورای بسیج جامعه زنان سپاه استان سمنان افزود: پوشش، سپری در مقابل راهزنان گوهر عفاف است و موجب کمانه کردن تیر زهرآگین چشم ناپاکان می شود.

شجاعی خاطرنشان کرد: پوشش اسلامی سد محکم و سنگر نیرومند و تیغ برنده ای برای رویارویی با استعمار بوده و هست و از نظر سیاسی نیز حربه محکمی بر ضد مستکبران می باشد و وسیله عمیقی برای استقلال خواهد بود.

وی ادامه داد: آئین اسلام که کاملترین نسخه سعادت بشر برای همیشه هستی است، حجاب را پوشش و حریم عفت و حیا قرار داده و اگر او این حریم را آگاهانه به خوبی حفظ کند عامل موثری برای مبارزه با تجمل گرایی و ایستادگی در برابر هجوم فرهنگ مبتذل خواهد بود.

سیاهی چادر زن بیش از سرخی خون شهید استعمارگران را می ترساند

نائب رئیس شورای بسیج جامعه زنان سپاه استان سمنان گفت: آنچه استعمار را حتی بیش از سرخی خون شهید می ترساند سیاهی چادر زن مسلمان است.

شجاعی بیان داشت: پوشش، اعلام عشق انحصاری است و بیانگر ارزش والا و گرانبهای زن است نه خزی که بر سفره کولیان به ثمن بی مقدار معامله شود.

نائب رئیس شورای بسیج جامعه زنان سپاه استان سمنان در پایان تصریح کرد: به لطف الهی و تلاش ملت و رهبری امام، انقلابی در این مملکت به وقوع پیوست که زن ایرانی را مجددا به ذات پاک خویش فراخواند و به او مجالی دوباره بخشید تا با حفظ حجاب و عفاف خویش در تمامی عرصه های حیات اجتماعی حضوری موثر و فعال داشته باشد.

