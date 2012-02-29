نامساعد بودن شرایط جوی ما را از گرفتن حتی یک رای غافل نکند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت سه شنبه شب در نشست فوق العاده مدیریت بحران خراسان شمالی با بیان این مطلب افزود: با توجه به پیش بینی های هواشناسی خراسان شمالی و احتمال بارش برف طی روز برگزاری انتخابات، باید با ساماندهی کلیه امکانات دستگاه های اجرایی، برای انجام رای گیری در صعب العبورترین روستاهای استان آمادگی کامل وجود داشته باشد.

وی بر استفاده از خودروهای کمک دار و شاسی بلند و همچنین پیگیری استفاده ازبالگرد برای مناطق کوهستانی و صعب العبور تاکید کرد و گفت: عومل شعب اخذ رای در مناطق صعب العبور و کوهستانی می توانند یک روز قبل از برگزاری انتخابات به این مناطق اعزام شوند.

شفقت یاد آور شد: باید تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در روز 12 اسفند فراهم و کلیه امکانات برای عبور از موانع و مشکلات احتمالی که به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی پیش رو خواهد بود در این روز بسیج شوند تا در حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای خللی وارد نشود.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی، برشرکت گسترده مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و افزود: کمیته های مختلف ستاد انتخابات استان تلاش مضاعفی را تا پایان برگزاری انتخابات انجام خواهند داد تا مردم برای حضور در پای صندوق های رای، هیچ گونه مشکلی نداشته باشند.

شفقت بار دیگر از مردم دعوت کرد تا با حضور حداکثری خود در انتخابات نهم، زمینه شکست ذلت بار دیگری را برای دشمنان و عزت و سربلندی را برای نظام اسلامی فراهم کنند.

وی اظهار امیدواری کرد که میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس نسبت به دوره های گذشته از رشد خوبی برخوردار باشد و استان خراسان شمالی بتواند در زمره استانهای برتر کشور قرار گیرد.

استان خراسان شمالی با 843 هزار و 550 نفر جمعیت، 559 هزار و 700 نفر واجد شرایط رأی دادن دارد.

این استان در حوزه های انتخابیه بجنورد، مانه وسملقان، گرمه و جاجرم 2 نماینده، در حوزه انتخابیه اسفراین و حوزه انتخابیه شیروان هرکدام یک نماینده و در حوزه مشترک شهرستان فاروج با شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی مشترکا یک نماینده دارد.